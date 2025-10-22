Самсунспор – Динамо: кто будет транслировать матч Лиги конференций
- Матч Самсунспор – Динамо будут транслировать на Megogo, доступен на ОТТ-платформе с подписками "Спорт" и "MEGOPACK", а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ".
- Это дебютное выступление Динамо в Лиге конференций, а команды ранее никогда не встречались между собой.
В четверг, 23 октября, киевское Динамо сыграет против турецкого Самсунспора. Команды встретятся во втором туре основного раунда Лиги конференций-2025/2026.
Это будет выездная игра для "бело-синих". Она состоится в Турции на "Самсунском стадионе имени 19 мая" и начнется в 22:00 по киевскому времени, информирует 24 Канал.
Где смотреть матч Самсунпор – Динамо?
Для киевлян это дебютное в истории выступление в Лиге конференций. Они начинали свой путь в еврокубках с отбора Лиги чемпионов, но после сита квалификации оказались в третьем по статусу еврокубковом турнире.
В первом туре Динамо уступило главному фавориту турнира Кристал Пэлас со счетом 0:2. Самсунспор при этом одержал победу над польской Легией (1:0).
В Украине поединок Самсунспор – Динамо будут транслировать в прямой трансляции на ресурсах Megogo. Он будет доступен для просмотра на ОТТ-платформе по подпискам "Спорт" и во всех "MEGOPACK", а также бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.
Противостояние прокомментируют Александр Новак и Виталий Похвала. Перед матчем будет проведена традиционная аналитическая студия, где ведущим станет Виталий Кравченко, а гостями – бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.
К слову. Ранее команды никогда не встречались между собой. По данным Википедии, в целом динамовцы 27 раз играли с турецкими клубами в еврокубках (13 побед, 7 ничьих, 7 поражений).
Напомним, что также в Лиге конференций участвует донецкий Шахтер. "Горняки" во втором туре будут противостоять польской Легии.
В каком состоянии подходят команды к очной встрече?
Динамо после четырех побед в стартовых турах чемпионата Украины выдало серию из пяти подряд ничьих. Киевляне опустились уже на третью строчку в турнирной таблице УПЛ и все это происходит на фоне конфликта Шовковского и Ярмоленка, который пропустит игру против турецкого коллектива.
"Бело-синие" столкнулись также с кадровыми потерями. Из-за травм матч пропустят Николай Шапаренко, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар.
Самсунспор после девяти туров имеет практически идентичные результаты в чемпионате Турции. "Красные молнии" выиграли четыре поединка, столько же завершили вничью и потерпели одно поражение. Они занимают шестое место в турнирной таблице Суперлиги.