Самсунспор – Динамо: кто будет транслировать матч Лиги конференций

В четверг, 23 октября, киевское Динамо сыграет против турецкого Самсунспора. Команды встретятся во втором туре основного раунда Лиги конференций-2025/2026.

Это будет выездная игра для "бело-синих". Она состоится в Турции на "Самсунском стадионе имени 19 мая" и начнется в 22:00 по киевскому времени, информирует 24 Канал.

Где смотреть матч Самсунпор – Динамо?

Для киевлян это дебютное в истории выступление в Лиге конференций. Они начинали свой путь в еврокубках с отбора Лиги чемпионов, но после сита квалификации оказались в третьем по статусу еврокубковом турнире.

В первом туре Динамо уступило главному фавориту турнира Кристал Пэлас со счетом 0:2. Самсунспор при этом одержал победу над польской Легией (1:0).

В Украине поединок Самсунспор – Динамо будут транслировать в прямой трансляции на ресурсах Megogo. Он будет доступен для просмотра на ОТТ-платформе по подпискам "Спорт" и во всех "MEGOPACK", а также бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Противостояние прокомментируют Александр Новак и Виталий Похвала. Перед матчем будет проведена традиционная аналитическая студия, где ведущим станет Виталий Кравченко, а гостями – бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

К слову. Ранее команды никогда не встречались между собой. По данным Википедии, в целом динамовцы 27 раз играли с турецкими клубами в еврокубках (13 побед, 7 ничьих, 7 поражений).

Напомним, что также в Лиге конференций участвует донецкий Шахтер. "Горняки" во втором туре будут противостоять польской Легии.

В каком состоянии подходят команды к очной встрече?