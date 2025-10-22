Самсунспор – Динамо: хто транслюватиме матч Ліги конференцій

У четвер, 23 жовтня, київське Динамо зіграє проти турецького Самсунспора. Команди зустрінуться у другому турі основного раунду Ліги конференцій-2025/2026.

Це буде виїзна гра для "біло-синіх". Вона відбудеться у Туреччині на "Самсунському стадіоні імені 19 травня" та розпочнеться о 22:00 за київським часом, інформує 24 Канал.

Де дивитися матч Самсунпор – Динамо?

Для киян це дебютний в історії виступ у Лізі конференцій. Вони розпочинали свій шлях у єврокубках з відбору Ліги чемпіонів, але після сита кваліфікації опинилися у третьому за статусом єврокубковому турнірі.

У першому турі Динамо поступилося головному фавориту турніру Крістал Пелес з рахунком 0:2. Самсунспор при цьому здобув перемогу над польською Легією (1:0).

В Україні поєдинок Самсунспор – Динамо транслюватимуть у прямій трансляції на ресурсах Megogo. Він буде доступний для перегляду на ОТТ-платформі за передплатами "Спорт" і в усіх "MEGOPACK", а також безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Протистояння прокоментують Олександр Новак і Віталій Похвала. Перед матчем буде проведена традиційна аналітична студія, де ведучим стане Віталій Кравченко, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

До слова. Раніше команди ніколи не зустрічалися між собою. За даними Вікіпедії, загалом динамівці 27 разів грали з турецькими клубами у єврокубках (13 перемог, 7 нічиїх, 7 поразок).

Нагадаємо, що також у Лізі конференцій бере участь донецький Шахтар. "Гірники" у другому турі протистоятимуть польській Легії.

В якому стані підходять команди до очної зустрічі?