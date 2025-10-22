Самсунспор – Динамо: хто транслюватиме матч Ліги конференцій
- Матч Самсунспор – Динамо транслюватимуть на Megogo, доступний на ОТТ-платформі з підписками "Спорт" і "MEGOPACK", а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ".
- Це дебютний виступ Динамо у Лізі конференцій, а команди раніше ніколи не зустрічалися між собою.
У четвер, 23 жовтня, київське Динамо зіграє проти турецького Самсунспора. Команди зустрінуться у другому турі основного раунду Ліги конференцій-2025/2026.
Це буде виїзна гра для "біло-синіх". Вона відбудеться у Туреччині на "Самсунському стадіоні імені 19 травня" та розпочнеться о 22:00 за київським часом, інформує 24 Канал.
Де дивитися матч Самсунпор – Динамо?
Для киян це дебютний в історії виступ у Лізі конференцій. Вони розпочинали свій шлях у єврокубках з відбору Ліги чемпіонів, але після сита кваліфікації опинилися у третьому за статусом єврокубковому турнірі.
У першому турі Динамо поступилося головному фавориту турніру Крістал Пелес з рахунком 0:2. Самсунспор при цьому здобув перемогу над польською Легією (1:0).
В Україні поєдинок Самсунспор – Динамо транслюватимуть у прямій трансляції на ресурсах Megogo. Він буде доступний для перегляду на ОТТ-платформі за передплатами "Спорт" і в усіх "MEGOPACK", а також безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.
Протистояння прокоментують Олександр Новак і Віталій Похвала. Перед матчем буде проведена традиційна аналітична студія, де ведучим стане Віталій Кравченко, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.
До слова. Раніше команди ніколи не зустрічалися між собою. За даними Вікіпедії, загалом динамівці 27 разів грали з турецькими клубами у єврокубках (13 перемог, 7 нічиїх, 7 поразок).
Нагадаємо, що також у Лізі конференцій бере участь донецький Шахтар. "Гірники" у другому турі протистоятимуть польській Легії.
В якому стані підходять команди до очної зустрічі?
Динамо після чотирьох перемог у стартових турах чемпіонату України видало серію з п'яти поспіль нічиїх. Кияни опустилися вже на третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ і все це відбувається на тлі конфлікту Шовковського та Ярмоленка, який пропустить гру проти турецького колективу.
"Біло-сині" зіштовхнулися також з кадровими втратами. Через травми матч пропустять Микола Шапаренко, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак і Крістіан Біловар.
Самсунспор після дев'яти турів має практично ідентичні результати в чемпіонаті Туреччини. "Червоні блискавки" виграли чотири поєдинки, стільки ж завершили внічию та зазнали однієї поразки. Вони посідають шосте місце в турнірній таблиці Суперліги.