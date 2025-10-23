"Бело-синие" будут играть против представителя Турции на "Самсунском стадионе имени 19 мая". Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Читайте также Бывший футболист сборной Украины призвал Ярмоленка не позориться и завершить карьеру

Что сказал Сабо о матче Самсунспор – Динамо?

Бывший тренер сборной Украины в первую очередь раскритиковал киевлян из-за проблем в клубе. Он надеется, что они смогут добыть положительный результат, однако есть немало вещей, которые его беспокоят.

"Хотелось бы действительно увидеть победу киевлян и перестали говорить, что от Динамо осталось одно название и так далее, но… Понимаешь, беспокоит меня все то, что происходит в клубе сейчас. Просто понабирали на работу не понятно кого и сейчас в Динамо какой-то каламбур. Каждый тянет в свою сторону, а Шовковский последний в очереди, кого будут слушать. Читал я интервью этих непонятных мне людей, рассказывают, как все должно быть, как клуб должен развиваться, но что мы видим?

Все это я к тому, что у команды есть же главный тренер, главный, понимаешь? И он действительно должен быть главным! Дело Суркисов – давать деньги, а тренер должен отвечать и за тактику, и за трансферы, и за результат. Ну и опять же, взяли на работу какого-то там тренера, который должен отвечать за аналитику и такое впечатление, что он Шовковскому явно не ту информацию подает. Немало тех тренеров в лагере сейчас и это неправильно", – считает Сабо.

Несмотря на ряд проблем, Йожеф Йожефович верит, что Динамо способно прервать безвыигрышную серию и сделал оптимистичный прогноз.

С турецкими клубами у нас исторически более-менее хорошо получается играть. Да и соперник – не гранд тамошнего футбола, как Галатасарай, Бешикташ или Фенербахче. Однако очень сложно Динамо нынче дается игра, потому что много разговоров вокруг команды не о футболе. Если Шовковский настроит как следует команду, Динамо должно победить. Думаю, будет 2:1 в нашу пользу,

– сказал Сабо.

Справка. Это будет первая очная встреча между Динамо и Самсунспором. В общем, киевляне 27 раз играли с турецкими клубами в еврокубках и имеют положительную статистику – 13 побед, 7 ничьих, 7 поражений (данные Википедии).

Напомним, что накануне свой прогноз на поединок Самсунспор – Динамо дал Мирон Маркевич. Он рассказал, как стоит играть "бело-синим", чтобы зацепиться за положительный результат.

Что известно о еврокубковой кампании Динамо?