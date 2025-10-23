"Біло-сині" гратимуть проти представника Туреччини на "Самсунському стадіоні імені 19 травня". Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Читайте також Колишній футболіст збірної України закликав Ярмоленка не ганьбитися та завершити кар'єру

Що сказав Сабо про матч Самсунспор – Динамо?

Колишній тренер збірної України в першу чергу розкритикував киян через проблеми у клубі. Він сподівається, що вони зможуть здобути позитивний результат, проте є чимало речей, які його турбують.

"Хотілося б дійсно побачити перемогу киян і перестали говорити, що від Динамо залишилася одна назва й таке інше, але. Розумієш, турбує мене все те, що відбувається у клубі зараз. Просто понабирали на роботу не зрозуміло кого й нині в Динамо якийсь каламбур. Кожен тягне у свій бік, а Шовковський останній у черзі, кого слухатимуть. Читав я інтерв'ю цих незрозумілих мені людей, розповідають, як все має бути, як клуб має розвиватися, але що ми бачимо?

Все це я до того, що в команди є ж головний тренер, головний, розумієш? І він справді має бути головним! Справа Суркісів – давати гроші, а тренер має відповідати й за тактику, і за трансфери, і за результат. Ну і знову ж таки, взяли на роботу якогось там тренера, що має відповідати за аналітику й таке враження, що він Шовковському явно не ту інформацію подає. Чимало тих тренерів у таборі зараз і це неправильно", – вважає Сабо.

Попри низку проблем, Йожеф Йожефович вірить, що Динамо здатне перервати безвиграшну серію та зробив оптимістичний прогноз.

З турецькими клубами у нас історично більш-менш добре виходить грати. Та й суперник – не гранд тамтешнього футболу, як Галатасарай, Бешикташ чи Фенербахче. Проте дуже складно Динамо нині дається гра, тому що багато розмов навколо команди не про футбол. Якщо Шовковський налаштує як слід команду, Динамо має перемогти. Думаю, буде 2:1 на нашу користь,

– сказав Сабо.

Довідка. Це буде перша очна зустріч між Динамо та Самсунспором. Загалом, кияни 27 разів грали з турецькими клубами у єврокубках і мають позитивну статистику – 13 перемог, 7 нічиїх, 7 поразок (дані Вікіпедії).

Нагадаємо, що напередодні свій прогноз на поєдинок Самсунспор – Динамо дав Мирон Маркевич. Він розповів, як варто грати "біло-синім", щоб зачепитися за позитивний результат.

Що відомо про єврокубкову кампанію Динамо?