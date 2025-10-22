Накануне этого противостояния местное издание Samsunspor Gazetesi опубликовало анонс поединка. В нем журналисты существенно "дали в штангу", информирует 24 Канал.
Читайте также Самсунспор – Динамо: кто будет транслировать матч Лиги конференций
Какую ошибку сделали журналисты?
Они написали о травмированных игроках киевлян, отметив правдивую информацию, что из-за повреждения матч пропустят Николай Шапаренко, Анхель Торрес, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар. После чего предположили, что Александр Шовковский проведет ротацию и даст шанс молодежи.
И с этого момента что-то пошло явно не по плану. В ориентировочный состав Динамо они поставили сразу восьмерых игроков, которые в этом сезоне не выступают за "бело-синих".
Ожидаемый стартовый состав киевского Динамо от Samsunspor Gazetesi: Георгий Бущан (Полесье) – Кендзера (ПАОК), Попов, Сирота (Коджаэлиспор), Вивчаренко – Сидорчук (Вестерло), Буяльский – Бенито (Акритас Хлоракас), Андриевский (Полесье), Ванат (Жирона) – Рамирес (Богемианс 1905).
Турецкие журналисты спрогнозировали состав Динамо на матч ЛК / Скриншот с сайта Samsunspor Gazetesi
К слову. Матч Самсунспор – Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что накануне своими ожиданиями от этого поединка поделился Мирон Маркевич. Он оптимистично настроен перед игрой.
Что известно о еврокубковой кампании Динамо?
Киевляне в статусе чемпиона Украины начали свой путь в еврокубках со второго раунда отбора в Лигу чемпионов, где прошли мальтийский Хамрун Спартанс.
После этого "бело-синие" уступили кипрскому Пафосу и опустились в квалификацию Лиги Европы, где не смогли одолеть израильский Маккаби.
В конце концов оказались в основном этапе Лиги конференций, где проиграли в стартовом туре Кристал Пэлас (0:2).
Ранее киевляне не встречались с Самсунспором. По данным Википедии, они 27 раз в еврокубках пересекались с турецкими клубами. В этих матчах Динамо одержало 13 побед, а также по 7 раз сыграло вничью и уступило.