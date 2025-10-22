Накануне этого противостояния местное издание Samsunspor Gazetesi опубликовало анонс поединка. В нем журналисты существенно "дали в штангу", информирует 24 Канал.

Какую ошибку сделали журналисты?

Они написали о травмированных игроках киевлян, отметив правдивую информацию, что из-за повреждения матч пропустят Николай Шапаренко, Анхель Торрес, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар. После чего предположили, что Александр Шовковский проведет ротацию и даст шанс молодежи.

И с этого момента что-то пошло явно не по плану. В ориентировочный состав Динамо они поставили сразу восьмерых игроков, которые в этом сезоне не выступают за "бело-синих".

Ожидаемый стартовый состав киевского Динамо от Samsunspor Gazetesi: Георгий Бущан (Полесье) – Кендзера (ПАОК), Попов, Сирота (Коджаэлиспор), Вивчаренко – Сидорчук (Вестерло), Буяльский – Бенито (Акритас Хлоракас), Андриевский (Полесье), Ванат (Жирона) – Рамирес (Богемианс 1905).



Турецкие журналисты спрогнозировали состав Динамо на матч ЛК / Скриншот с сайта Samsunspor Gazetesi

К слову. Матч Самсунспор – Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени.

