Напередодні цього протистояння місцеве видання Samsunspor Gazetesi опублікувало анонс поєдинку. В ньому журналісти суттєво "дали у штангу", інформує 24 Канал.

Читайте також Самсунспор – Динамо: хто транслюватиме матч Ліги конференцій

Яку помилку зробили журналісти?

Вони написали про травмованих гравців киян, зазначивши правдиву інформацію, що через пошкодження матч пропустять Микола Шапаренко, Анхель Торрес, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак і Крістіан Біловар. Після чого припустили, що Олександр Шовковський проведе ротацію та дасть шанс молоді.

І з цього моменту щось пішло явно не за планом. В орієнтовний склад Динамо вони поставили одразу вісьмох гравців, які в цьому сезоні не виступають за "біло-синіх".

Очікуваний стартовий склад київського Динамо від Samsunspor Gazetesi: Георгій Бущан (Полісся) – Кендзьора (ПАОК), Попов, Сирота (Коджаеліспор), Вівчаренко – Сидорчук (Вестерло), Буяльський – Беніто (Акрітас Хлоракас), Андрієвський (Полісся), Ванат (Жирона) – Рамірес (Богеміанс 1905).



Турецькі журналісти спрогнозували склад Динамо на матч ЛК / Скриншот із сайту Samsunspor Gazetesi

До слова. Матч Самсунспор – Динамо розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився Мирон Маркевич. Він оптимістично налаштований перед грою.

Що відомо про єврокубкову кампанію Динамо?