Самуэль Осипович родился в 2013 году и прошел подготовку в ДЮФК Прогресс Софиевский. Теперь юный украинец продолжит свое развитие в футболе в академии одного из самых титулованных клубов мира, сообщает 24 Канал.

Украинец присоединился к академии Реала

О трансфере Осиповича сообщил его первый клуб на своей странице в инстаграме.

В ДЮФК подчеркнули, что для них этот переход является результатом длительной работы самого футболиста, его семьи и тренеров.

Это результат таланта, ежедневного труда, настойчивости, веры в себя и поддержки семьи,

– говорится в сообщении Прогресса.

Новый этап карьеры юного футболиста

Теперь Осипович будет иметь возможность развиваться в системе Реала и тренироваться по методике академии клуба.

В Прогрессе пожелали своему воспитаннику успехов в Мадриде и призвали его продолжать работать, мечтать и наслаждаться футболом.

Пусть этот новый этап станет началом большого футбольного пути,

– пожелали Осиповичу в его бывшем клубе.

В то же время в ДЮФК отдельно поблагодарили всех тренеров, которые работали с футболистом на пути его становления, а также ВСУ за возможность развивать украинский футбол даже в условиях полномасштабной войны.

Напомним, ранее свой первый профессиональный контракт с испанской Барселоной подписал 16-летний украинский футболист Артем Рыбак.