Самуель Осіпович народився у 2013 році та пройшов підготовку у ДЮФК Прогрес Софіївський. Тепер юний українець продовжить футбольний розвиток в академії одного з найтитулованіших клубів світу, передає 24 Канал.

Українець приєднався до академії Реала

Про трансфер Осіповича повідомив його перший клуб на своїй сторінці в інстаграмі.

У ДЮФК наголосили, що для них цей перехід є результатом тривалої роботи самого футболіста, його родини та тренерів.

Це результат таланту, щоденної праці, наполегливості, віри в себе та підтримки родини,

– йдеться у повідомленні Прогреса.

Новий етап кар'єри юного футболіста

Тепер Осіпович матиме можливість розвиватися у системі Реала та тренуватися за методикою академії клубу.

У Прогресі побажали своєму вихованцю успіхів у Мадриді та закликали його продовжувати працювати, мріяти й насолоджуватися футболом.

Нехай цей новий етап стане початком великого футбольного шляху,

– побажали Осіповичу у його колишньому клубі.

Водночас у ДЮФК окремо подякували всім тренерам, які працювали з футболістом на шляху його становлення, а також ЗСУ за можливість розвивати український футбол навіть в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше свій перший професійний контракт з іспанською Барселоною підписав 16-річний український футболіст Артем Рибак.