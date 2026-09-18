Украинский талант подписал контракт с Реалом
Украинский футболист Самуэль Осипович стал игроком академии мадридского Реала. Воспитанник клуба Прогресс из Киевской области будет выступать за команду королевского клуба U-14.
Самуэль Осипович родился в 2013 году и прошел подготовку в ДЮФК Прогресс Софиевский. Теперь юный украинец продолжит свое развитие в футболе в академии одного из самых титулованных клубов мира, сообщает 24 Канал.
Украинец присоединился к академии Реала
О трансфере Осиповича сообщил его первый клуб на своей странице в инстаграме.
В ДЮФК подчеркнули, что для них этот переход является результатом длительной работы самого футболиста, его семьи и тренеров.
Это результат таланта, ежедневного труда, настойчивости, веры в себя и поддержки семьи,
– говорится в сообщении Прогресса.
Новый этап карьеры юного футболиста
Теперь Осипович будет иметь возможность развиваться в системе Реала и тренироваться по методике академии клуба.
В Прогрессе пожелали своему воспитаннику успехов в Мадриде и призвали его продолжать работать, мечтать и наслаждаться футболом.
Пусть этот новый этап станет началом большого футбольного пути,
– пожелали Осиповичу в его бывшем клубе.
В то же время в ДЮФК отдельно поблагодарили всех тренеров, которые работали с футболистом на пути его становления, а также ВСУ за возможность развивать украинский футбол даже в условиях полномасштабной войны.
Напомним, ранее свой первый профессиональный контракт с испанской Барселоной подписал 16-летний украинский футболист Артем Рыбак.