В воскресенье, 14 сентября, состоялись матчи 4 тура испанской Лиги Лиги Лиги. В одном из них Сельта дома принимала Жирону.

В этом поединке за гостей дебютировал нападающий сборной Украины Владислав Ванат. Он уже в начале встречи забил свой первый гол за новый клуб, информирует 24 Канал.

Какое достижение покорилось Ванату?

Это произошло на 12-й минуте матча. Форвард после передачи Ивана Мартина уверенно разобрался в моменте, отправив мяч в сетку ворот хозяев ударом в дальний угол.

Этот гол стал одним из самых быстрых за всю историю выступлений украинских легионеров в чемпионатах топовых европейских лиг. Он ворвался в топ-3 по этому показателю.

Рекордсменом скорострельности остается Александр Яковенко, который забивал за Малагу. На втором же месте располагается Артем Довбик, который также отмечался за Жирону.

Самые быстрые дебютные голы украинцев за клубы из топ-5 лиг Европы

Александр Яковенко (Малага) – 4 минуты; Артем Довбик (Жирона) – 8; Владислав Ванат (Жирона) – 12; Евгений Коноплянка (Севилья) – 13; Денис Олейник (Дармштадт) – 21; Андрей Ярмоленко (Боруссия Дортмунд) – 22; Артем Кравец (Штутгарт) – 23; Артем Кравец (Гранада) – 31; Сергей Скаченко (Мец) – 33; Андрей Шевченко (Челси) – 43.

К слову. В конце концов Жирона сыграла вничью со счетом 1:1. Она набрала первое очко в чемпионате и сейчас занимает последнюю строчку в турнирной таблице после четырех туров.

Напомним, что накануне очередным голом отметился Богдан Попов за Эмполи в Серии B. После взятия ворот Специи он единолично возглавляет гонку бомбардиров во втором по силе дивизионе Италии.

Что известно о Ванате в Жироне?