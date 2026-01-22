Топ-75 самых популярных украинских спортивных организаций в Instagram по количеству подписчиков
Instagram давно перестал быть платформой только для красивых картинок. Сегодня для спортивной индустрии это прежде всего мощный маркетинговый инструмент, который влияет на коммерческую привлекательность вида спорта, федерации или события. Чем больше охватов и подписчиков имеет страница, тем больше открывается возможностей для привлечения фанатов, сотрудничества со спонсорами и популяризации своего направления.
Информационный портал SportBusiness.Media проанализировал показатели медиаактивности украинского спорта по состоянию на начало 2026 года. Мы исследовали страницы федераций, лиг и организаторов событий массового спорта и сформировали актуальный ТОП-75 по количеству подписчиков в Instagram, сравнив их с данными октября этого же года.
Кто в рейтинге самых популярных украинских спортивных организаций?
Наибольший интерес аудитории привлекают боевые виды спорта. Абсолютным лидером остается Ukrainian Fighting League KLAN FC с 1 миллионом 800 тысяч подписчиков. Организация имеет почти вчетверо больше подписчиков, чем УАФ (487 тысяч).
Такой успех объясняется отношением к спорту как к развлекательному контенту (энтертейменту). Использование форматов Reels, виральных поединков и конфликтов позволяет привлекать глобальную аудиторию, выходя далеко за пределы Украины.
Среди других популярных промоушнов – Full Contact Fighting Championship (43 тысячи 600 подписчиков) и K2 Promotions (38 тысяч 600 подписчиков), которые стабильно удерживают место в ТОП-10.
Стоит отметить Национальный олимпийский комитет Украины, который за короткое время увеличил аудиторию на 28,3 процента. Благодаря этому организация поднялась на несколько ступенек и теперь разделяет третье и четвертое места с Национальной сборной по художественной гимнастике (обе страницы имеют по 57 тысяч 600 подписчиков).
В футбольной медиасреде также наблюдается положительная динамика. Настоящий рывок за последний период сделала Украинская Премьер-Лига (УПЛ), поскольку количество ее читателей выросло почти на 22 процента и теперь составляет 19 тысяч 500. Свои позиции стабильно удерживает и Ассоциация футзала Украины (28 тысяч 300).
Не менее активным является и автомобильный спорт, где Ukrainian Drift Federation уверенно занимает 6-ю строчку (41 тысяча 700 подписчиков), а Bitlook Drift занимает 9-е место с аудиторией 35 тысяч 200 человек. Суммарная аудитория дрифта превышает 75 тысяч – это сегмент, который идеально "продается" через качественный видеопродакшн.
Другие федерации, которые входят в ТОП-10, также удерживают внимание к своим сферам. Например, показатели Федерации баскетбола Украины (36 тысяч 400) выросли на 11,31 процентов, а Федерации легкой атлетики (33 тысячи 600) – на 4,67 процентов. В то же время в киберспорте произошло падение на 3,74 процента, из-за чего организация выбыла из первой десятки, опустившись с 8-го на 11-е место.
Наряду с федерациями активно развивают свою медийность и представители массового спорта. Среди них Run Ukraine (30 тысяч 800) занимает 12-ю строчку, а Race Nation (19 тысяч 400) и Spartan Race Ukraine (17 тысяч) замыкают первую двадцатку рейтинга на 18-м и 20-м местах соответственно.
Выбыли из рейтинга Федерация настольного тенниса Украины и ОО "Национальная Федерация Киокушинкай Каратэ Украины", которые уступили организациям с лучшими показателями. В частности, в список вошли уже упомянутый Bitlook Drift, а также Офис спорта Львова и Пляжный теннис Украины.
|№
|ОРГАНИЗАЦИЯ
|ПОДПИСЧИКИ
|1
|Ukrainian Fighting League KLAN FC
|1 800 000
|2
|Украинская Ассоциация Футбола / Ukrainian Association of Football
|487 000
|3
|Национальная сборная команда по художественной гимнастике
|57 600
|4
|НОК Украины и олимпийская команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team
|57 600
|5
|fcfc – full contact fighting championship
|43 600
|6
|Украинская федерация дрифта
|41 700
|7
|K2 Promotions
|38 600
|8
|ФБУ – Федерация баскетбола Украины
|36 400
|9
|Bitlook Drift
|35 200
|10
|Федерация легкой атлетики Украины/Ukrainian Athletics Federation
|33 600
|11
|Федерация киберспорта Украины
|33 500
|12
|Run Ukraine
|30 800
|13
|Futsal Association of Ukraine / Ассоциация футзала Украины
|28 300
|14
|Украинская федерация каратэ
|24 900
|15
|Федерация бокса Украины
|23 500
|16
|Национальная федерация ММА Украины
|21 200
|17
|Украинская Премьер-Лига
|19 500
|18
|Race Nation
|19 400
|19
|Украинская Стритбольная Лига – USL 3×3
|19 000
|20
|Спартанские гонки Украина
|17 000
|21
|Федерация дзюдо Украины
|16 700
|22
|WWFC
|16 500
|23
|Top Boxing Generation
|16 100
|24
|Украинская федерация бразильского джиу-джитсу – UFBJJ
|16 100
|25
|Национальная танцевальная лига спортивного танца и танцевального спорта Украины
|14 800
|26
|ФББУ – Национальная Федерация бодибилдинга Украины
|12 900
|27
|Греко-римская борьба Украины (Greco-roman wrestling in Ukraine)
|11 900
|28
|WABBA Украина
|11 800
|29
|Всемирный боксерский совет Украины
|11 700
|30
|Украинская федерация гимнастики
|11 600
|31
|Лига бразильского джиу-джитсу TMS
|10 800
|32
|Ассоциация спортивной борьбы
|10 700
|33
|Федерация хоккея Украины
|10 400
|34
|DYKA GONKA
|10 400
|35
|Министерство молодежи и спорта Украины
|10 300
|36
|Всеукраинская федерация рукопашного боя
|9 477
|37
|Украинская команда по артистическому плаванию
|8 780
|38
|Лига Героев
|8 353
|39
|ОО “Федерация волейбола Украины” / Ukrainian Volleyball Federation
|7 566
|40
|UF MMA – “Украинская Федерация Смешанных Боевых Искусств”
|7 076
|41
|Всеукраинская федерация черлиденга
|6 450
|42
|Агентство массового спорта Украины
|6 006
|43
|Украинский дайвинг
|5 944
|44
|Профессиональная футбольная лига
|5 575
|45
|Федерация гандбола Украины
|5 445
|46
|Офис спорта Львова
|5 392
|47
|Федерация плавания Украины
|5 318
|48
|Паралимпийский комитет Украины
|5 237
|49
|Национальная Федерация Пауэрлифтинга Украины IPF
|5 122
|50
|Украинская Трейл Лига
|4 935
|51
|Гребная команда Украины
|4 818
|52
|Ukrainian Floorball Federation – Украинская Федерация Флорбола Украинская Федерация Флорбола
|4 756
|53
|Киевский полумарафон Несокрушимости
|4 686
|54
|Федерация стронгмена Украины
|4 630
|55
|Спортивная акробатика Украины
|4 561
|56
|Спортивный Комитет Украины
|4 297
|57
|Украинская федерация черлидинга и чирспорта
|4 202
|58
|Федерация биатлона Украины (FBU) официальный
|4 014
|59
|World Global Fighting Championship
|3 914
|60
|ULAF – Украинская Лига Американского Футбола Украинская Лига Американского Футбола
|3 773
|61
|Национальная федерация самбо Украины – НФСУ
|3 680
|62
|Федерация тяжелой атлетики Украины/Ukrainian weightlifting federation
|3 610
|63
|UMF – Украинская федерация муайтай
|3 604
|64
|Украинская федерация фигурного катания
|3 580
|65
|Федерация регби Украины
|3 504
|66
|Федерация Водного Поло Украины
|3 464
|67
|Лига кулачных боев Lucky Punch
|3 359
|68
|Национальная федерация фехтования Украины
|3 326
|69
|Федерация акробатического рок-н-ролла Украины
|3 288
|70
|Федерация армрестлинга Украины
|3 284
|71
|Федерация альпинизма и скалолазания Украины
|3 146
|72
|Всеукраинская Федерация Гольфа / Ukrainian Golf Federation
|2 963
|73
|Spartabox Faniian Promotions
|2 889
|74
|Пляжный теннис Украины
|2 871
|75
|Федерация бадминтона Украины / Ukrainian badminton federation
|2 775
Федерации биатлона (4 тысячи), гандбола (5 тысяч 400) и волейбола (7 тысяч 500) имеют очень слабое присутствие. Это создает риск потери следующего поколения болельщиков, которые потребляют информацию исключительно через визуальные соцсети.
Частные инициативы (KLAN FC, FCFC, K2, Run Ukraine) системно побеждают государственные структуры по темпам роста. Они быстрее адаптируются к трендам (челленджи, инфлюенс-маркетинг), тогда как федерации часто ограничиваются фотоотчетами с официальных соревнований.
В условиях стремительного развития цифровых платформ медийное присутствие влияет на коммерческую привлекательность спорта. Именно поэтому развитие собственных соцсетей должно быть приоритетом для каждой федерации или лиги, которая стремится к росту.
SportBusiness.Media и в дальнейшем будет наблюдать за динамикой украинского спортивного рынка в медиапространстве, отмечая успехи организаций. Следующая аналитика покажет, кто сможет удержать темп и появятся ли в рейтинге новые игроки, способные сместить позиции нынешних лидеров.