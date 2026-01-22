Топ-75 самых популярных украинских спортивных организаций в Instagram по количеству подписчиков

Instagram давно перестал быть платформой только для красивых картинок. Сегодня для спортивной индустрии это прежде всего мощный маркетинговый инструмент, который влияет на коммерческую привлекательность вида спорта, федерации или события. Чем больше охватов и подписчиков имеет страница, тем больше открывается возможностей для привлечения фанатов, сотрудничества со спонсорами и популяризации своего направления.

Информационный портал SportBusiness.Media проанализировал показатели медиаактивности украинского спорта по состоянию на начало 2026 года. Мы исследовали страницы федераций, лиг и организаторов событий массового спорта и сформировали актуальный ТОП-75 по количеству подписчиков в Instagram, сравнив их с данными октября этого же года.

Кто в рейтинге самых популярных украинских спортивных организаций?

Наибольший интерес аудитории привлекают боевые виды спорта. Абсолютным лидером остается Ukrainian Fighting League KLAN FC с 1 миллионом 800 тысяч подписчиков. Организация имеет почти вчетверо больше подписчиков, чем УАФ (487 тысяч).

Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

Такой успех объясняется отношением к спорту как к развлекательному контенту (энтертейменту). Использование форматов Reels, виральных поединков и конфликтов позволяет привлекать глобальную аудиторию, выходя далеко за пределы Украины.

Среди других популярных промоушнов – Full Contact Fighting Championship (43 тысячи 600 подписчиков) и K2 Promotions (38 тысяч 600 подписчиков), которые стабильно удерживают место в ТОП-10.

Стоит отметить Национальный олимпийский комитет Украины, который за короткое время увеличил аудиторию на 28,3 процента. Благодаря этому организация поднялась на несколько ступенек и теперь разделяет третье и четвертое места с Национальной сборной по художественной гимнастике (обе страницы имеют по 57 тысяч 600 подписчиков).

Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

В футбольной медиасреде также наблюдается положительная динамика. Настоящий рывок за последний период сделала Украинская Премьер-Лига (УПЛ), поскольку количество ее читателей выросло почти на 22 процента и теперь составляет 19 тысяч 500. Свои позиции стабильно удерживает и Ассоциация футзала Украины (28 тысяч 300).

Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

Не менее активным является и автомобильный спорт, где Ukrainian Drift Federation уверенно занимает 6-ю строчку (41 тысяча 700 подписчиков), а Bitlook Drift занимает 9-е место с аудиторией 35 тысяч 200 человек. Суммарная аудитория дрифта превышает 75 тысяч – это сегмент, который идеально "продается" через качественный видеопродакшн.

Другие федерации, которые входят в ТОП-10, также удерживают внимание к своим сферам. Например, показатели Федерации баскетбола Украины (36 тысяч 400) выросли на 11,31 процентов, а Федерации легкой атлетики (33 тысячи 600) – на 4,67 процентов. В то же время в киберспорте произошло падение на 3,74 процента, из-за чего организация выбыла из первой десятки, опустившись с 8-го на 11-е место. Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

Наряду с федерациями активно развивают свою медийность и представители массового спорта. Среди них Run Ukraine (30 тысяч 800) занимает 12-ю строчку, а Race Nation (19 тысяч 400) и Spartan Race Ukraine (17 тысяч) замыкают первую двадцатку рейтинга на 18-м и 20-м местах соответственно.

Выбыли из рейтинга Федерация настольного тенниса Украины и ОО "Национальная Федерация Киокушинкай Каратэ Украины", которые уступили организациям с лучшими показателями. В частности, в список вошли уже упомянутый Bitlook Drift, а также Офис спорта Львова и Пляжный теннис Украины.