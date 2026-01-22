Укр Рус
22 января, 13:00
Топ-75 самых популярных украинских спортивных организаций в Instagram по количеству подписчиков

Егор Торяник

Instagram давно перестал быть платформой только для красивых картинок. Сегодня для спортивной индустрии это прежде всего мощный маркетинговый инструмент, который влияет на коммерческую привлекательность вида спорта, федерации или события. Чем больше охватов и подписчиков имеет страница, тем больше открывается возможностей для привлечения фанатов, сотрудничества со спонсорами и популяризации своего направления.

Информационный портал SportBusiness.Media проанализировал показатели медиаактивности украинского спорта по состоянию на начало 2026 года. Мы исследовали страницы федераций, лиг и организаторов событий массового спорта и сформировали актуальный ТОП-75 по количеству подписчиков в Instagram, сравнив их с данными октября этого же года.

Кто в рейтинге самых популярных украинских спортивных организаций?

Наибольший интерес аудитории привлекают боевые виды спорта. Абсолютным лидером остается Ukrainian Fighting League KLAN FC с 1 миллионом 800 тысяч подписчиков. Организация имеет почти вчетверо больше подписчиков, чем УАФ (487 тысяч).

Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

Такой успех объясняется отношением к спорту как к развлекательному контенту (энтертейменту). Использование форматов Reels, виральных поединков и конфликтов позволяет привлекать глобальную аудиторию, выходя далеко за пределы Украины.

Среди других популярных промоушнов – Full Contact Fighting Championship (43 тысячи 600 подписчиков) и K2 Promotions (38 тысяч 600 подписчиков), которые стабильно удерживают место в ТОП-10.

Стоит отметить Национальный олимпийский комитет Украины, который за короткое время увеличил аудиторию на 28,3 процента. Благодаря этому организация поднялась на несколько ступенек и теперь разделяет третье и четвертое места с Национальной сборной по художественной гимнастике (обе страницы имеют по 57 тысяч 600 подписчиков).

Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

В футбольной медиасреде также наблюдается положительная динамика. Настоящий рывок за последний период сделала Украинская Премьер-Лига (УПЛ), поскольку количество ее читателей выросло почти на 22 процента и теперь составляет 19 тысяч 500. Свои позиции стабильно удерживает и Ассоциация футзала Украины (28 тысяч 300).

Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

Не менее активным является и автомобильный спорт, где Ukrainian Drift Federation уверенно занимает 6-ю строчку (41 тысяча 700 подписчиков), а Bitlook Drift занимает 9-е место с аудиторией 35 тысяч 200 человек. Суммарная аудитория дрифта превышает 75 тысяч – это сегмент, который идеально "продается" через качественный видеопродакшн.

Другие федерации, которые входят в ТОП-10, также удерживают внимание к своим сферам. Например, показатели Федерации баскетбола Украины (36 тысяч 400) выросли на 11,31 процентов, а Федерации легкой атлетики (33 тысячи 600) – на 4,67 процентов. В то же время в киберспорте произошло падение на 3,74 процента, из-за чего организация выбыла из первой десятки, опустившись с 8-го на 11-е место. Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

Наряду с федерациями активно развивают свою медийность и представители массового спорта. Среди них Run Ukraine (30 тысяч 800) занимает 12-ю строчку, а Race Nation (19 тысяч 400) и Spartan Race Ukraine (17 тысяч) замыкают первую двадцатку рейтинга на 18-м и 20-м местах соответственно.

Выбыли из рейтинга Федерация настольного тенниса Украины и ОО "Национальная Федерация Киокушинкай Каратэ Украины", которые уступили организациям с лучшими показателями. В частности, в список вошли уже упомянутый Bitlook Drift, а также Офис спорта Львова и Пляжный теннис Украины.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДПИСЧИКИ
1 Ukrainian Fighting League KLAN FC 1 800 000
2 Украинская Ассоциация Футбола / Ukrainian Association of Football 487 000
3 Национальная сборная команда по художественной гимнастике 57 600
4 НОК Украины и олимпийская команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team 57 600
5 fcfc – full contact fighting championship 43 600
6 Украинская федерация дрифта 41 700
7 K2 Promotions 38 600
8 ФБУ – Федерация баскетбола Украины 36 400
9 Bitlook Drift 35 200
10 Федерация легкой атлетики Украины/Ukrainian Athletics Federation 33 600
11 Федерация киберспорта Украины 33 500
12 Run Ukraine 30 800
13 Futsal Association of Ukraine / Ассоциация футзала Украины 28 300
14 Украинская федерация каратэ 24 900
15 Федерация бокса Украины 23 500
16 Национальная федерация ММА Украины 21 200
17 Украинская Премьер-Лига 19 500
18 Race Nation 19 400
19 Украинская Стритбольная Лига – USL 3×3 19 000
20 Спартанские гонки Украина 17 000
21 Федерация дзюдо Украины 16 700
22 WWFC 16 500
23 Top Boxing Generation 16 100
24 Украинская федерация бразильского джиу-джитсу – UFBJJ 16 100
25 Национальная танцевальная лига спортивного танца и танцевального спорта Украины 14 800
26 ФББУ – Национальная Федерация бодибилдинга Украины 12 900
27 Греко-римская борьба Украины (Greco-roman wrestling in Ukraine) 11 900
28 WABBA Украина 11 800
29 Всемирный боксерский совет Украины 11 700
30 Украинская федерация гимнастики 11 600
31 Лига бразильского джиу-джитсу TMS 10 800
32 Ассоциация спортивной борьбы 10 700
33 Федерация хоккея Украины 10 400
34 DYKA GONKA 10 400
35 Министерство молодежи и спорта Украины 10 300
36 Всеукраинская федерация рукопашного боя 9 477
37 Украинская команда по артистическому плаванию 8 780
38 Лига Героев 8 353
39 ОО “Федерация волейбола Украины” / Ukrainian Volleyball Federation 7 566
40 UF MMA – “Украинская Федерация Смешанных Боевых Искусств” 7 076
41 Всеукраинская федерация черлиденга 6 450
42 Агентство массового спорта Украины 6 006
43 Украинский дайвинг 5 944
44 Профессиональная футбольная лига 5 575
45 Федерация гандбола Украины 5 445
46 Офис спорта Львова 5 392
47 Федерация плавания Украины 5 318
48 Паралимпийский комитет Украины 5 237
49 Национальная Федерация Пауэрлифтинга Украины IPF 5 122
50 Украинская Трейл Лига 4 935
51 Гребная команда Украины 4 818
52 Ukrainian Floorball Federation – Украинская Федерация Флорбола Украинская Федерация Флорбола 4 756
53 Киевский полумарафон Несокрушимости 4 686
54 Федерация стронгмена Украины 4 630
55 Спортивная акробатика Украины 4 561
56 Спортивный Комитет Украины 4 297
57 Украинская федерация черлидинга и чирспорта 4 202
58 Федерация биатлона Украины (FBU) официальный 4 014
59 World Global Fighting Championship 3 914
60 ULAF – Украинская Лига Американского Футбола Украинская Лига Американского Футбола 3 773
61 Национальная федерация самбо Украины – НФСУ 3 680
62 Федерация тяжелой атлетики Украины/Ukrainian weightlifting federation 3 610
63 UMF – Украинская федерация муайтай 3 604
64 Украинская федерация фигурного катания 3 580
65 Федерация регби Украины 3 504
66 Федерация Водного Поло Украины 3 464
67 Лига кулачных боев Lucky Punch 3 359
68 Национальная федерация фехтования Украины 3 326
69 Федерация акробатического рок-н-ролла Украины 3 288
70 Федерация армрестлинга Украины 3 284
71 Федерация альпинизма и скалолазания Украины 3 146
72 Всеукраинская Федерация Гольфа / Ukrainian Golf Federation 2 963
73 Spartabox Faniian Promotions 2 889
74 Пляжный теннис Украины 2 871
75 Федерация бадминтона Украины / Ukrainian badminton federation 2 775

Федерации биатлона (4 тысячи), гандбола (5 тысяч 400) и волейбола (7 тысяч 500) имеют очень слабое присутствие. Это создает риск потери следующего поколения болельщиков, которые потребляют информацию исключительно через визуальные соцсети.

Частные инициативы (KLAN FC, FCFC, K2, Run Ukraine) системно побеждают государственные структуры по темпам роста. Они быстрее адаптируются к трендам (челленджи, инфлюенс-маркетинг), тогда как федерации часто ограничиваются фотоотчетами с официальных соревнований.

Итоги / Фото Sport Bussines Media

В условиях стремительного развития цифровых платформ медийное присутствие влияет на коммерческую привлекательность спорта. Именно поэтому развитие собственных соцсетей должно быть приоритетом для каждой федерации или лиги, которая стремится к росту.

SportBusiness.Media и в дальнейшем будет наблюдать за динамикой украинского спортивного рынка в медиапространстве, отмечая успехи организаций. Следующая аналитика покажет, кто сможет удержать темп и появятся ли в рейтинге новые игроки, способные сместить позиции нынешних лидеров.