Самые громкие спортивные события 2025 года: абсолют Усика, феерия ПСЖ и прощание Ломаченко

Приближается к завершению 2025 год, который стал насыщенным для мира спорта. Немало громких событий произошли в разных видах, которые подарили нам новых чемпионов.

2025 год был не таким насыщенным как предыдущий, когда были Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионат Европы по футболу. 24 Канал вспомнит самые громкие события в мире спорта за этот год, уходящего года.

ПСЖ – короли Европы

Новый формат Лиги чемпионов подарил фанатам довольно интересную развязку. Вместо группового этапа 36 команд играли по "швейцарской" системе с общей таблицей.

Чемпионом же стала команда, что на этапе лиги заняла аж 15 место. Французский ПСЖ мало кто рассматривал претендентом на трофей после посредственной осени. Однако команда Луиса Энрике невероятно изменилась в 2025 году.

В плей-офф команда стала "палачом" для английских клубов, отправив за борт турнира грозные Ливерпуль, Астон Виллу и Арсенал. А в финале ПСЖ не заметил Интер.



ПСЖ стал лучшей командой Европы / фото Getty Images

Счет 5:0 является историческим, ведь это самый большой разгром за всю историю финалов Лиги чемпионов. На ведущих ролях команды были Дембеле, Кварацхелия, Витинья, Доннарумма.

Однако главным творцом непобедимого ПСЖ стал Луис Энрике, который напомнил о себе времен звездной Барселоны 2015 года. Кроме дебютной Лиги чемпионов, парижане также выиграли все трофеи во Франции и получили Суперкубок УЕФА.

Что не так с трансфером Забарного?

Особенно почетно, что в эту команду летом перебрался украинец. ПСЖ не пожалел аж 63 миллиона евро, чтобы выкупить у Борнмута защитника Илью Забарного.

Центрбек стал вторым самым дорогим украинцем в истории после Михаила Мудрика. Более того, Илья сходу заиграл в основе лучшей команды мира. Идеальный сценарий для игрока? Почти, ведь нашлась своя ложка дегтя.

Дело в том, что за год до прихода Забарного ПСЖ подписал вратаря сборной России Матвея Сафонова. При чем адекватностью от этого трансфера и не пахло.

Во-первых, французы заплатили Краснодару аж 20 миллионов евро согласно Transfermarkt. Часть из этих денег пошла в бюджет России для войны против Украины. Во-вторых, Матвей никоим образом не осудил действия своей армии по убийству украинцев.



Забарный и Сафонов теперь одноклубники / Коллаж 24 Канала / Getty Images

Сафонов остается капитаном своей сборной и не был продан летом после прихода Забарного. Украинец же настаивает, что он не имеет дружеских отношений с россиянами.

С Матвеем же он контактирует исключительно из-за профессиональных обязанностей. Однако о присутствии россиянина в ПСЖ Илья знал заранее, но все равно пошел на этот шаг.

Усик – абсолютный чемпион (в третий раз)

Главным же спортивным событием для украинцев и всего мира бокса стал успех Александра Усика. Уроженец Крыма еще в 2024 году доказал, что он является королем супертяжелого веса.

Тогда Усик дважды одолел грозного Тайсона Фьюри и собрал все чемпионские пояса у себя. Однако из-за правил организации IBF Александр должен был отказаться от их пояса ради реванша против британца.



Александр Усик эффектно нокаутировал Даниэля Дюбуа / фото Getty Images

И вот в 2025 году Усик вернулся за своим титулом. Пояс IBF достался Даниэлю Дюбуа, которого украинец уже нокаутировал два года назад. "Динамит" был очень красноречивым и уверенным в себе.

Однако Усику этот бой дался еще легче. В 2023-м был нелегальный удар Даниэля в пах Александра и нокаут британца в 9-м раунде. На этот раз украинец справился вдвое быстрее – нокдаун и нокаут за пять раундов.

Поэтому Александр в третий раз стал абсолютным чемпионом, ведь до супертяжелого веса он брал это звание в крузервейте. Похоже, теперь Усик не планирует драться сугубо за пояса.

Украинец уже освободил один чемпионский пояс в пользу Фабио Уордли, сообщает WBO. Зато Усик уже вызвал на бой Деонтея Уайлдера, лучшие времена которого уже позади.

Как 17-летняя украинка покорила мир?

Еще одна украинская звездочка засияла в художественной гимнастике. Таисия Онофрийчук одержала победу в общем зачете Кубка мира в личном многоборье в сезоне 2025 года.

Это первая подобная победа для Украины. Также девушка брала "серебро" в упражнениях с обручем и лентой. Но главным аспектом ее победы является возраст спортсменки.



Онофрийчук покорила мировую вершину уже в 17 лет / фото Getty Images

Таисии всего 17 лет! Перед этим Онофрийчук еще и торжествовала на чемпионате Европы, подарив Украине первое "золото" за 28 лет.

Как ФИФА изменила Клубный чемпионат мира?

Вернемся к футболу. При отсутствии крупных соревнований для сборных стоит особо выделить обновленный Клубный чемпионат мира, который ФИФА перезапустил летним турниром в США.

Ранее КЧМ проходил ежегодно с участием только семи команд со всего мира. Теперь же турнир будет проходить раз в четыре года, как и Мундиаль для сборных.



Дональд Трамп активно пиарился на Клубном чемпионате мира / фото Getty Images

При этом количество участников увеличено аж до 32-х, половина из которых – от Европы. Тем не менее, соревнования подарило свои сенсации, как, например, выход Флуминенсе в полуфинал или победу Аль-Хиляля над Манчестер Сити на пути к четвертьфиналу.

Особенно на этом соревнования пиарились глава ФИФА Джанни Инфантино, а также президент США Дональд Трамп. Последний делал из Клубного чемпионата мира едва ли не турнир имени себя и запомнился зашкваром на церемонии награждения.

Трамп вручил победителям трофей, однако отказался покинуть подиум ради того, чтобы попасть на кадры празднования победы. Пришлось триумфаторам разделить момент счастья с президентом США.

К слову. Турнир неожиданно выиграл лондонский Челси. Команда Энцо Марески разгромила в финале главного фаворита в лице ПСЖ со счетом 3:0.

Конец карьеры Василия Ломаченко

Лома остается самой контраверсионной и скандальной персоной в украинском спорте. Боксер в июле публично объявил о завершении своей насыщенной и успешной карьеры.

Уроженец Белгород-Днестровского выигрывал для Украины два золота на Олимпийских играх. После этого он построил успешную профессиональную карьеру в легком весе.

На счету Василия 18 побед в 21-м поединке, а также чемпионские пояса WBO. WBC и IBF в разные годы. К сожалению, все это было на фоне его неоднозначной позиции как гражданина Украины.



Василий Ломаченко стал самым контраверсионным спортсменом Украины / фото Getty Images

Ломаченко продолжает общаться на русском и быть сторонником УПЦ МП, которую связывают с работой на вражеские спецслужбы. При этом боксер максимально дистанцировался от украинского общества.

Он публично критиковал власти Украины за якобы репрессии против верующих, а также отказывался определять Россию агрессором в войне. Свои соцсети Ломаченко превратил в "религиозный вестник" для пророссийских фанатов.

Ферстаппен – больше не чемпион Формулы-1

Очередной сезон в "королевских" гонках подарил фанатам невероятную развязку. Еще перед сезоном ожидалось, что Макларен будет доминировать в большинстве гонок

В целом Кубок конструкторов так и остался за "оранжевыми", тогда как в индивидуальном зачете до последнего на чемпионство претендовали аж три пилота. Впервые с 2010 года!

Ландо Норрис мощнее начал сезон, но уже летом Оскар Пиастри нарастил большой отрыв от преследователей. Еще в начале сентября большинство уверенно отдавали титул австралийцу.



Ландо Норрис выиграл свое дебютное чемпионство / фото Getty Images

Однако финальный отрезок получился шикарным от действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Голландец выиграл четыре предыдущих сезона Формулы-1 и неожиданно вернулся в борьбу за трофей.

Чемпионство позволило бы Максу повторить рекорд Михаэля Шумахера, который единственный выигрывал титул пять раз подряд. Однако пилоту Ред Булл буквально не хватило одного этапа.

Ферстаппен отстал всего на два балла от нового чемпиона мира Ландо Норриса. Это дебютный трофей для британца и первый для Макларен с 2008 года.