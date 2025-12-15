Найгучніші спортивні події 2025 року: абсолют Усика, феєрія ПСЖ та прощання Ломаченка

Наближається до завершення 2025 рік, який став насиченим для світу спорту. Чимало гучних подій стались у різних видах, які подарували нам нових чемпіонів.

2025 рік був не таким насиченим як попередній, коли були Олімпійські та Паралімпійські ігри, а також чемпіонат Європи з футболу. 24 Канал згадає найгучніші події у світі спорту за цей рік, що минає.

ПСЖ – королі Європи

Новий формат Ліги чемпіонів подарував фанатам доволі цікаву розв'язку. Замість групового етапу 36 команд грали за "швейцарською" системою із загальною таблицею.

Чемпіоном же стала команда, що на етапі ліги посіла аж 15 місце. Французький ПСЖ мало хто розглядав претендентом на трофей після посередньою осені. Проте команда Луїса Енріке неймовірно змінилась у 2025 році.

У плей-оф команда стала "катом" для англійських клубів, відправивши за борт турніру грізні Ліверпуль, Астон Віллу та Арсенал. А у фіналі ПСЖ не помітив Інтер.



ПСЖ став найкращою командою Європи / фото Getty Images

Рахунок 5:0 є історичним, адже це найбільший розгром за всю історію фіналів Ліги чемпіонів. На провідних ролях команди були Дембеле, Кварацхелія, Вітінья, Доннарумма.

Проте головним творцем непереможного ПСЖ став Луїс Енріке, який нагадав про себе часів зіркової Барселони 2015 року. Окрім дебютної Ліги чемпіонів, парижани також виграли всі трофеї у Франції та здобули Суперкубок УЄФА.

Що не так із трансфером Забарного?

Особливо почесно, що до цієї команди влітку перебрався українець. ПСЖ не пожалів аж 63 мільйони євро, щоб викупити у Борнмута захисника Іллю Забарного.

Центрбек став другим найдорожчим українцем в історії після Михайла Мудрика. Ба більше, Ілля сходу заграв в основі найкращої команди світу. Ідеальний сценарій для гравця? Майже, адже знайшлась своя ложка дьогтю.

Річ у тім, що за рік до приходу Забарного ПСЖ підписав воротаря збірної Росії Матвія Сафонова. При чому адекватністю від цього трансферу і не пахло.

По-перше, французи заплатили Краснодару аж 20 мільйонів євро згідно з Transfermarkt. Частина з цих грошей пішла у бюджет Росії для війни проти України. По-друге, Матвій жодним чином не засудив дії своєї армії щодо вбивства українців.



Забарний та Сафонов тепер одноклубники / Колаж 24 Каналу / Getty Images

Сафонов залишається капітаном своєї збірної та не був проданий влітку після приходу Забарного. Українець же наполягає, що він не має дружніх відносин з росіянами.

Із Матвієм же він контактує суто через професійні обов'язки. Проте про присутність росіянина у ПСЖ Ілля знав заздалегідь, але все одно пішов на цей крок.

Усик – абсолютний чемпіон (втретє)

Головною ж спортивною подією для українців та всього світу боксу став успіх Олександра Усика. Уродженець Криму ще у 2024 році довів, що він є королем надважкої ваги.

Тоді Усик двічі здолав грізного Тайсона Ф'юрі та зібрав усі чемпіонські пояси у себе. Проте через правила організації IBF Олександр мав відмовитись від їх поясу заради реваншу проти британця.



Олександр Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа / фото Getty Images

І ось у 2025 році Усик повернувся за своїм титулом. Пояс IBF дістався Даніелю Дюбуа, якого українець вже нокаутував два роки тому. "Динаміт" був дуже красномовним та впевненим у собі.

Проте Усику цей бій дався ще легше. У 2023-му був нелегальний удар Даніеля в пах Олександра та нокаут британця у 9-му раунді. Цього разу українець впорався вдвічі швидше – нокдаун та нокаут за п'ять раундів.

Тож Олександр втретє став абсолютним чемпіоном, адже до надважкої ваги він брав це звання у крузервейті. Схоже, тепер Усик не планує битися суто за пояси.

Українець вже звільнив один чемпіонський пояс на користь Фабіо Вордлі, повідомляє WBO. Натомість Усик вже викликав на бій Деонтея Вайлдера, найкращі часи якого вже позаду.

Як 17-річна українка підкорила світ?

Ще одна українська зірочка засяяла в художній гімнастиці. Таїсія Онофрійчук здобула перемогу в загальному заліку Кубка світу в особистому багатоборстві у сезоні 2025 року.

Це перша подібна перемога для України. Також дівчина брала "срібло" у вправах з обручем та стрічкою. Але головним аспектом її перемоги є вік спортсменки.



Онофрійчук підкорила світову вершину вже в 17 років / фото Getty Images

Таїсії лише 17 років! Перед цим Онофрійчук ще й тріумфувала на чемпіонаті Європи, подарувавши Україні перше "золото" за 28 років.

Як ФІФА змінила Клубний чемпіонат світу?

Повернемось до футболу. За відсутності крупних змагань для збірних варто особливо виділити оновлений Клубний чемпіонат світу, який ФІФА перезапустив літнім турніром у США.

Раніше КЧС проходив щорічно за участі лише семи команд з усього світу. Тепер же турнір відбуватиметься раз на чотири роки, як і Мундіаль для збірних.



Дональд Трамп активно піарився на Клубному чемпіонаті світу / фото Getty Images

При цьому кількість учасників збільшена аж до 32-х, половина з яких – від Європи. Тим не менш, змагання подарувало свої сенсації, як, наприклад, вихід Флуміненсе у півфінал чи перемогу Аль-Хіляля над Манчестер Сіті на шляху до чвертьфіналу.

Особливо на цьому змагання піарились голова ФІФА Джанні Інфантіно, а також президент США Дональд Трамп. Останній робив з Клубного чемпіонату світу ледь не турнір імені себе та запам'ятався зашкваром на церемонії нагородження.

Трамп вручив переможцям трофей, однак відмовився залишити подіум заради того, щоб потрапити на кадри святкування перемоги. Довелось тріумфаторам розділити момент щастя із президентом США.

До слова. Турнір несподівано виграв лондонський Челсі. Команда Енцо Марески розгромила у фіналі головного фаворита в особі ПСЖ з рахунком 3:0.

Кінець кар'єри Василя Ломаченка

Лома залишається найбільш контраверсійною та скандальною персоною в українському спорті. Боксер у липні публічно оголосив про завершення своєї насиченої та успішної кар'єри.

Уродженець Білгород-Дністровського вигравав для України два золота на Олімпійських іграх. Після цього він побудував успішну професійну кар'єру в легкій вазі.

На рахунку Василя 18 перемог у 21-му поєдинку, а також чемпіонські пояси WBO. WBC та IBF у різні роки. На жаль, все це було на фоні його неоднозначної позиції як громадянина України.



Василь Ломаченко став найбільш контраверсійним спортсменом України / фото Getty Images

Ломаченко продовжує спілкуватися російською та бути прибічником УПЦ МП, яку пов'язують із роботою на ворожі спецслужби. При цьому боксер максимально дистанціювався від українського суспільства.

Він публічно критикував владу України за начебто репресії проти вірян, а також відмовлявся визначати Росію агресором у війні. Свої соцмережі Ломаченко перетворив на "релігійний вісник" для проросійських фанатів.

Ферстаппен – більше не чемпіон Формули-1

Черговий сезон у "королівських" перегонах подарував фанатам неймовірну розв'язку. Ще перед сезоном очікувалось, що Макларен буде домінувати у більшості гонок

В цілому Кубок конструкторів так і залишився за "помаранчевими", тоді як в індивідуальному заліку до останнього на чемпіонство претендували аж три пілоти. Вперше з 2010 року!

Ландо Норріс потужніше розпочав сезон, але вже влітку Оскар Піастрі наростив великий відрив від переслідувачів. Ще на початку вересня більшість впевнено віддавали титул австралійцю.



Ландо Норріс виграв своє дебютне чемпіонство / фото Getty Images

Проте фінальний відрізок вийшов шикарним від чинного чемпіона Макса Ферстаппена. Нідерландець виграв чотири попередніх сезони Формули-1 і несподівано повернувся в боротьбу за трофей.

Чемпіонство дозволило б Максу повторити рекорд Міхаеля Шумахера, який єдиний вигравав титул п'ять разів поспіль. Проте пілоту Ред Булл буквально не вистачило одного етапу.

Ферстаппен відстав всього на два бали від нового чемпіона світу Ландо Норріс. Це дебютний трофей для британця та перший для Макларен з 2008 року.