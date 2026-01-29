"Вечный" рекорд из XX века: кто является самым молодым олимпийским чемпионом в истории

Уже через считанные дни в Италии начнутся XXV зимние Олимпийские игры. Их будут принимать два города Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Спортсмены будут бороться на этих престижных соревнованиях за 116 комплектов наград. 24 Канал рассказывает, кто сейчас является самым молодым олимпийским чемпионом в истории.

Читайте также Сколько медалей завоевала Украина на зимних Олимпиадах: история триумфов и рекордов

Кто является самым молодым чемпионом в истории ОИ?

Рекорд держится с 1994 года. Его установила южнокорейская конькобежка Ким Юн Ми.

Она в Лиллехаммере в составе своей сборной завоевала "золото" в эстафетной гонке на 3000 метров. Ей было всего 13 лет и 85 дней.

Впоследствии девушка повторила свой успех в Нагано-1998, став двукратной олимпийской чемпионкой. Из-за травм раньше времени завершила карьеру, когда ей был всего 21 год.

После этого Ким получила высшее образование и стала тренером. Сейчас живет и работает в США.

Как Ким Юн Ми стала самой молодой олимпийской чемпионкой: смотрите видео

Важно. Из-за возрастных ограничений этот рекорд пока практически невозможно превзойти. Поскольку современный спорт стал гораздо более травматичным и психологически изнурительным, МОК и федерации стремятся, чтобы на Игры приезжали атлеты, чей организм уже достаточно окреп для таких нагрузок. Поэтому сейчас в 13 лет спортсменов не допускают к соревнованиям. Например, самой молодой спортсменкой сборной Украины на зимней Олимпиаде в Италии станет Диана Яблонская. Свое выступление в лыжной акробатике наша фристайлистка начнет в 18 лет и 186 дней.

Кто из украинцев является самым молодым олимпийским чемпионом?

Если же принимать во внимание только украинцев, то рекордсменкой является фигуристка Оксана Баюл. Она является не только первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, но и самой молодой.

Свое "золото" уроженка Днепра также завоевала в Лиллехаммере-1994. Тогда ей было 16 лет и 101 день.

Чемпионское выступление Оксаны Баюл на ОИ-1994: смотрите видео

Отметим, что рекордсменкой Украины исключительно на летних Олимпиадах является фехтовальщица Ольга Харлан. Она завоевала свое первое командное "золото" в Пекине-2008, когда ей было 17 лет и 345 дней.



Харлан в составе сборной Украины на победных ОИ-2008 / Фото Getty Images

Что известно об участии Украины на ОИ-2026?