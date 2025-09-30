УЕФА планирует применить серьезные санкции к израильскому футболу. Организация хочет последовать примеру России и отказать клубам из этой страны в участии в турнирах.

Израиль оказался на грани исключения из турниров УЕФА и ФИФА. Причиной для футбольных санкций против страны стали военные действия страны в Секторе Газа, которые вредят мирному населению, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Будут ли санкции против Израиля?

УЕФА настроен решительно относительно отстранения израильских команд из еврокубков. Сейчас только Маккаби Тель-Авив выступает в Лиге Европы. Уже в ближайшее время Исполнительный комитет организации планирует собраться для принятия соответствующего решения.

Главный футбольный орган Европы намерен применить к Израилю аналогичные санкции как к России. Кроме того, сборную Израиля планируют исключить из Лиги наций.

А вот к отбору на ЧМ-2026 это решение не будет иметь отношения. "Звезды Давида" гарантированно продолжат борьбу за попадание на Мундиаль в США, Канаде и Мексике. Такую информацию предоставляет The Guardian.

Дело в том, что УЕФА организует квалификацию на ЧМ-2026 в сотрудничестве с УЕФА. А главная мировая футбольная организация не намерена банить Израиль и накладывать на него санкции.

Отметим, что сборная уже начала свой путь на Мундиаль, играя в отборочной группе вместе с Норвегией, Италией, Эстонией и Молдовой. Израильтяне набрали 9 очков в пяти матчах и занимают третье место в группе.

Израиль идет по пути России