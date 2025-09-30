Сыграет ли Израиль на ЧМ-2026: страну хотят отстранить от футбола из-за военных преступлений
- УЕФА планирует отстранить израильские клубы от еврокубков из-за военных действий в Секторе Газа.
- Сборная Израиля должна продолжить участие в отборе на ЧМ-2026.
УЕФА планирует применить серьезные санкции к израильскому футболу. Организация хочет последовать примеру России и отказать клубам из этой страны в участии в турнирах.
Израиль оказался на грани исключения из турниров УЕФА и ФИФА. Причиной для футбольных санкций против страны стали военные действия страны в Секторе Газа, которые вредят мирному населению, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
Будут ли санкции против Израиля?
УЕФА настроен решительно относительно отстранения израильских команд из еврокубков. Сейчас только Маккаби Тель-Авив выступает в Лиге Европы. Уже в ближайшее время Исполнительный комитет организации планирует собраться для принятия соответствующего решения.
Главный футбольный орган Европы намерен применить к Израилю аналогичные санкции как к России. Кроме того, сборную Израиля планируют исключить из Лиги наций.
А вот к отбору на ЧМ-2026 это решение не будет иметь отношения. "Звезды Давида" гарантированно продолжат борьбу за попадание на Мундиаль в США, Канаде и Мексике. Такую информацию предоставляет The Guardian.
Дело в том, что УЕФА организует квалификацию на ЧМ-2026 в сотрудничестве с УЕФА. А главная мировая футбольная организация не намерена банить Израиль и накладывать на него санкции.
Отметим, что сборная уже начала свой путь на Мундиаль, играя в отборочной группе вместе с Норвегией, Италией, Эстонией и Молдовой. Израильтяне набрали 9 очков в пяти матчах и занимают третье место в группе.
Израиль идет по пути России
- Футбольное сообщество Европы активизировало обсуждение вопроса бана Израиля. Страну обвиняют в военных преступлениях в Секторе Газа.
- Подавляющее большинство членов Исполкома УЕФА настроены наложить санкции на страну. Для этого необходимо минимум 10 из 19-ти голосов.
- Аналогичную дисквалификацию в 2022 году получила Россия после начала полномасштабной войны в Украине. Клубы из страны-террористки не допустили к еврокубкам.
- Более того, сборную России также отстранили от участия в квалификации на ЧМ и Евро. Сейчас россияне играют только товарищеские матчи.
- УЕФА также пытается вернуть к международным соревнованиям детские сборные России. Однако из-за отказа большинства стран играть с представителями агрессоров организация отменила это решение.
- Отметим, что при этом УЕФА отказался дисквалифицировать клубы и сборные из Беларуси. Страна помогает России осуществлять военные преступления в Украине, но при этом команды оттуда могут даже играть под своим флагом и гимном.