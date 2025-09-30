УЄФА планує застосувати серйозні санкції до ізраїльського футболу. Організація хоче піти за прикладом Росії та відмовити клубам з цієї країни в участі у турнірах.

Ізраїль опинився на межі виключення з турнірів УЄФА та ФІФА. Причиною для футбольних санкцій проти країни стали військові дії країни в Секторі Гази, які шкодять мирному населенню, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Чи будуть санкції проти Ізраїлю?

УЄФА налаштований рішуче щодо відсторонення ізраїльських команд з єврокубків. Наразі лише Маккабі Тель-Авів виступає у Лізі Європи. Вже найближчим часом Виконавчий комітет організації планує зібратися для ухвалення відповідного рішення.

Головний футбольний орган Європи має намір застосувати до Ізраїлю аналогічні санкції як до Росії. Крім того, збірну Ізраїлю планують виключити з Ліги націй.

А ось до відбору на ЧС-2026 це рішення не матиме відношення. "Зірки Давида" гарантовано продовжать боротьбу за потрапляння на Мундіаль у США, Канаді та Мексиці. Таку інформацію надає The Guardian.

Річ у тім, що УЄФА організовує кваліфікацію на ЧС-2026 у співпраці з УЄФА. А головна світова футбольна організація не має намір банити Ізраїль та накладати на нього санкції.

Відзначимо, що збірна вже почала свій шлях на Мундіаль, граючи у відбірковій групі разом із Норвегією, Італією, Естонією та Молдовою. Ізраїльтяни набрали 9 очок у п'яти матчах та посідають третє місце у групі.

Ізраїль йде шляхом Росії