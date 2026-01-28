Известный российский футболист требует извинений от ФИФА и УЕФА из-за отстранения от футбола

Российский футбол оказался под серьезными санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Уже почти четыре года местные команды не участвуют ни в каких международных соревнованиях.

Россия до сих пор не участвует в отборах на чемпионаты мира и Евро. Команда страны-террористки вынуждена играть чисто товарищеские матчи с нетоповыми соперниками.

Как Россия хочет вернуться в футбол?

Такая ситуация крайне не нравится местным любителям футбола. Изоляция усугубляется еще и тем, что местные клубы не допущены к еврокубкам и соревнуются исключительно во внутренних соревнованиях.

Многие бывшие российские футболисты возмущены баном для их команд. Очередной порцией диких высказываний отметился экс-игрок сборной СССР Анатолий Байдачный.

"ФИФА и УЕФА занимаются дискредитацией России и ее народа. Это высокомерие и хамство. Как спортсмен, я прекрасно понимаю молодое поколение, которое хочет играть, участвовать в турнирах. У нас все равно команды, которые играли в Европе, на 80% состоят не из российских футболистов, поэтому они стремятся вернуться в еврокубки", – считает экс-футболист.

Но я просто рассуждаю с точки зрения патриотизма. Надо понимать, на каких условиях будут и сборную возвращать. Возвращаться нужно только с флагом и гимном. А еще ФИФА и УЕФА должны извиниться перед нами. А то опять допустят как каких-то бедных родственников,

– передает слова Байдачного ресурс Спортс.

Кто такой Анатолий Байдачный?

Отметим, что Анатолий играл за Динамо Москва и Динамо Минск в 60-е и 70-е годы. Тогда же, в 1972-м, нападающий стал вице-чемпионом Европы в составе сборной СССР.

После завершения игровой карьеры Байдачный возглавлял более десятка различных команд. Среди них были и два клуба из Украины – луганская Заря и херсонский Кристалл. Ими он руководил в начале 90-х.

Как спорт дистанцировался от России?