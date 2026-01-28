Известный российский футболист требует извинений от ФИФА и УЕФА из-за отстранения от футбола
- Российский экс-футболист Анатолий Байдачный требует извинений от ФИФА и УЕФА за отстранение российских команд.
- Он считает, что команды из России должны играть в международных соревнованиях.
Российский футбол оказался под серьезными санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Уже почти четыре года местные команды не участвуют ни в каких международных соревнованиях.
Россия до сих пор не участвует в отборах на чемпионаты мира и Евро. Команда страны-террористки вынуждена играть чисто товарищеские матчи с нетоповыми соперниками.
Как Россия хочет вернуться в футбол?
Такая ситуация крайне не нравится местным любителям футбола. Изоляция усугубляется еще и тем, что местные клубы не допущены к еврокубкам и соревнуются исключительно во внутренних соревнованиях.
Многие бывшие российские футболисты возмущены баном для их команд. Очередной порцией диких высказываний отметился экс-игрок сборной СССР Анатолий Байдачный.
"ФИФА и УЕФА занимаются дискредитацией России и ее народа. Это высокомерие и хамство. Как спортсмен, я прекрасно понимаю молодое поколение, которое хочет играть, участвовать в турнирах. У нас все равно команды, которые играли в Европе, на 80% состоят не из российских футболистов, поэтому они стремятся вернуться в еврокубки", – считает экс-футболист.
Но я просто рассуждаю с точки зрения патриотизма. Надо понимать, на каких условиях будут и сборную возвращать. Возвращаться нужно только с флагом и гимном. А еще ФИФА и УЕФА должны извиниться перед нами. А то опять допустят как каких-то бедных родственников,
– передает слова Байдачного ресурс Спортс.
Кто такой Анатолий Байдачный?
Отметим, что Анатолий играл за Динамо Москва и Динамо Минск в 60-е и 70-е годы. Тогда же, в 1972-м, нападающий стал вице-чемпионом Европы в составе сборной СССР.
После завершения игровой карьеры Байдачный возглавлял более десятка различных команд. Среди них были и два клуба из Украины – луганская Заря и херсонский Кристалл. Ими он руководил в начале 90-х.
Как спорт дистанцировался от России?
- Россию отстранили от международных соревнований в большинстве видов спорта. Причиной стало именно начало полномасштабной фазы войны в Украине.
- Российские команды отстранены от участия в официальных турнирах. Зато индивидуальным атлетам оставили возможность продолжать международные выступления, но в нейтральном статусе.
- Для участия в соревнованиях они должны доказать свою непричастность к военным структурам и не быть вовлеченными в поддержке войны. Впрочем в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России.
- Пока что на Олимпийских играх российских флагов не будет. Об этом заявила председатель МОК в интервью Corrierre della Serra. Представители страны-агрессора дальше могут выступать как нейтральные спортсмены в случае непричастности к поддержке войны.