Росія досі не бере участь у відборах на чемпіонати світу та Євро. Команда країни-терористки змушена грати суто товариські матчі із нетоповими суперниками.
До теми "Треба швидше дійти до Києва": олімпійський чемпіон з Росії назвав Шевченка нацистом
Як Росія хоче повернутися у футбол?
Така ситуація вкрай не подобається місцевим любителям футболу. Ізоляція поглиблюється ще й тим, що місцеві клуби не допущені до єврокубків та змагаються суто у внутрішніх змаганнях.
Багато колишніх російських футболістів обурені баном для їх команд. Черговою порцією диких висловлювань відзначився ексгравець збірної СРСР Анатолій Байдачний.
"ФІФА та УЄФА займаються дискредитацією Росії та її народу. Це зарозумілість і хамство. Як спортсмен, я прекрасно розумію молоде покоління, яке хоче грати, брати участь у турнірах. У нас все одно команди, які грали в Європі, на 80% складаються не з російських футболістів, тому вони прагнуть повернутися в єврокубки", – вважає ексфутболіст.
Але я просто розмірковую з точки зору патріотизму. Треба розуміти, на яких умовах будуть і збірну повертати. Повертатися потрібно лише з прапором і гімном. А ще ФІФА та УЄФА мають вибачитися перед нами. А то знову допустять як якихось бідних родичів,
– передає слова Байдачного ресурс Спортс.
Хто такий Анатолій Байдачний?
Відзначимо, що Анатолій грав за Динамо Москва та Динамо Мінськ у 60-ті та 70-ті роки. Тоді ж, у 1972-му, нападник став віцечемпіоном Європи у складі збірної СРСР.
Після завершення ігрової кар'єри Байдачний очолював більше десятка різних команд. Серед них були і два клуби з України – луганська Зоря та херсонський Кристал. Ними він керував на початку 90-х.
Як спорт дистанціювався від Росії?
- Росію відсторонили від міжнародних змагань в більшості видів спорту. Причиною став саме початок повномасштабної фази війни в Україні.
- Російські команди відсторонені від участі в офіційних турнірах. Натомість індивідуальним атлетам залишили можливість продовжувати міжнародні виступи, але в нейтральному статусі.
- Для участі у змаганнях вони мають довести свою непричетність до військових структур та не бути залученими у підтримці війни. Втім останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії.
- Поки що на Олімпійських іграх російських прапорів не буде. Про це заявила голова МОК в інтерв'ю Corrierre della Serra. Представники країни-агресорки далі мають змогу виступати як нейтральні спортсмени в разі непричетності до підтримки війни.