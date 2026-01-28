Росія досі не бере участь у відборах на чемпіонати світу та Євро. Команда країни-терористки змушена грати суто товариські матчі із нетоповими суперниками.

До теми "Треба швидше дійти до Києва": олімпійський чемпіон з Росії назвав Шевченка нацистом

Як Росія хоче повернутися у футбол?

Така ситуація вкрай не подобається місцевим любителям футболу. Ізоляція поглиблюється ще й тим, що місцеві клуби не допущені до єврокубків та змагаються суто у внутрішніх змаганнях.

Багато колишніх російських футболістів обурені баном для їх команд. Черговою порцією диких висловлювань відзначився ексгравець збірної СРСР Анатолій Байдачний.

"ФІФА та УЄФА займаються дискредитацією Росії та її народу. Це зарозумілість і хамство. Як спортсмен, я прекрасно розумію молоде покоління, яке хоче грати, брати участь у турнірах. У нас все одно команди, які грали в Європі, на 80% складаються не з російських футболістів, тому вони прагнуть повернутися в єврокубки", – вважає ексфутболіст.

Але я просто розмірковую з точки зору патріотизму. Треба розуміти, на яких умовах будуть і збірну повертати. Повертатися потрібно лише з прапором і гімном. А ще ФІФА та УЄФА мають вибачитися перед нами. А то знову допустять як якихось бідних родичів,

– передає слова Байдачного ресурс Спортс.

Хто такий Анатолій Байдачний?

Відзначимо, що Анатолій грав за Динамо Москва та Динамо Мінськ у 60-ті та 70-ті роки. Тоді ж, у 1972-му, нападник став віцечемпіоном Європи у складі збірної СРСР.

Після завершення ігрової кар'єри Байдачний очолював більше десятка різних команд. Серед них були і два клуби з України – луганська Зоря та херсонський Кристал. Ними він керував на початку 90-х.

Як спорт дистанціювався від Росії?