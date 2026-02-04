"Он глупый": легенда НХЛ уничтожил президента ФИФА, который хочет снять санкции с России в футболе
- Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россию следует допустить к международным турнирам.
- Свое возмущение относительно этих слов выразил легендарный хоккеист Доминик Гашек.
Российский футбол оказался под серьезными санкциями с 2022 года. Причиной бана стало начало полномасштабной войны в Украине.
Клубы и сборные страны-агрессора не допущены к международным соревнованиям. Однако чем дальше, тем больше раздается слухов о возможном снятии дисквалификации с россиян.
Что Гашек сказал об Инфантино?
На днях президент ФИФА Джанни Инфантино публично заявил, что Россия должна быть допущена к международным турнирам. По его мнению, санкции не дают результата, а футбол мог бы объединить людей.
Такое скандальное заявление от швейцарца вызвало возмущение не только в Украине, а и среди представителей цивилизованного мира. Легендарный хоккеист Доминик Гашек у себя в соцсети X раскритиковал Инфантино за подобные слова.
Президент ФИФА или очень глуп, или поддерживает Россию в ее империалистических целях. Позволяя российским спортсменам, которые официально не осудили империалистическую войну России, соревноваться с другими, он фактически делает огромную рекламу действиям России,
– написал двукратный обладатель Кубка Стэнли.
Снимут ли бан с России в футболе?
Ранее с жесткой критикой президента ФИФА выступил министр обороны Украины Андрей Сибига. К счастью, пока вопрос возвращения России на официальном уровне не поднимается.
После скандального заявления Инфантино The Times сообщило, что Совет ФИФА не планирует голосовать за снятие дисквалификации со страны-агрессора. Причиной является протест со стороны европейских сборных, которые отказываются играть с Россией.
Россия в футболе: какие санкции ввели?
- В 2022 году УЕФА отстранил сборную России от участия в плей-офф на чемпионат мира. С тех пор национальная команда страны-террористки не участвует в официальных матчах.
- Сборная России пока вынуждена играть только товарищеские матчи. При этом УЕФА не применяет санкций против сборной Беларуси, хотя эта страна является пособником российских террористов.
- Более того, белорусы могут проводить официальные матчи под своим флагом и гимном. Единственной санкцией против Беларуси является запрет проводить матчи на ее территории.
- К слову, в 2024 году УЕФА принял решение о возвращении юношеских команд России к международным соревнованиям. Но после того, как многие страны Европы отказались играть с террористами, союзу пришлось восстановить бан.