Без фото и дискуссий: страна Европы посоветовала спортсменам избегать россиян на Олимпийских играх
- Латвийским спортсменам на зимних Олимпийских играх-2026 советуют избегать контактов с россиянами и белорусами.
- Атлеты должны избегать фотографий и любых дискуссий с представителями стран-террористок.
Российский спорт попал в изоляцию из-за начала полномасштабной войны в Украине. Большинство атлетов вынуждены выступать под нейтральным флагом или же недопущены к соревнованиям.
Неудивительно, что многие из представителей цивилизованных стран не желают контактировать со спортсменами из страны-террористки. В Латвии даже решили прописать кодекс поведения в отношении россиян, сообщает Jauns со ссылкой на 24 Канал.
Что советуют латвийским спортсменам?
Полезные советы получили латвийские спортсмены накануне зимних Олимпийских игр-2026. Местный олимпийский комитет советует атлетам максимально дистанцироваться от россиян и белорусов во время церемонии награждения.
Их просят даже избегать фото и видео вместе с представителями стран-террористок, если этого не требует официальная процедура Игр. Кроме того, латвийцев предостерегли относительно активности в соцсетях.
Олимпийский комитет советует атлетам воздержаться от любых дискуссий и взаимодействий с представителями России и Беларуси в интернете. Латвийцев предостерегают не реагировать на контент, произведенный странами-террористками.
Такие же советы касаются и возможных контактов с представителями других стран, которые оправдывают войну в Украине и поддерживают ее. Напомним, что зимняя Олимпиада будет проходить в Милане с 6 по 22 февраля этого года.
Что известно о санкциях против России в спорте?
- Большинство спортивных федераций официально отстранили Россию от международных соревнований из-за войны в Украине. Команды из страны-террористки дисквалифицированы с официальных турниров.
- А вот индивидуальным спортсменам разрешают участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. Для участия им надо доказать свою непричастность к военным структурам и неподдержку войны.
- Однако в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России. В некоторых видах спорта представители страны-террористки в ближайшее время смогут выступать под своим флагом.
- Пока что на Олимпийских играх российских флагов не будет, сообщает Corrierre della Serra. Представители страны-агрессора и дальше должны выступать как нейтральные спортсмены.