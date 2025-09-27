Министерство иностранных дел вместе с Минмолодьспорта выдали совместное заявление в отношении российских спортсменов. Поводом стало решение Международного паралимпийского комитета по восстановлению прав стран-террористок.

Мировой спорт опозорился очередным шагом навстречу россиянам. Международный паралимпийский комитет восстановил членство в организации России и Беларуси, на что отреагировало Министерство иностранных дел Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД.

Как отреагировали на возвращение россиян?

Во время генеральной ассамблеи МПК в Сеуле было принято скандальное решение о о снятии санкций со стран-террористок. 91 делегат из 177-ми проголосовал за частичное устранение ограничений для стран-агрессорок.

Это означает, что в ближайшее время российским и белорусским паралимпийцам позволят выступать под своим флагом и гимном. МИД Украины опубликовало соответствующее заявление относительно этого решения.

Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного МПК в Сеуле, которым она решила не продолжать частичное отстранение комитетов Беларуси и России. Ограничения, в частности в отношении российского паралимпийского комитета, действовали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Российское вторжение продолжается, как и российские зверства против украинцев, но Генеральная Ассамблея МПК почему-то решила изменить свою позицию,

– пишет МИД.

"На самом деле единственное, что изменилось, это потеря функционерами МПК остатков совести. Кроме того, такой "разворот" происходит на фоне отказа России от мира и эскалации террора против украинцев и провокаций против других европейских стран. Оно фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов в то время, когда все международное сообщество работает над повышением давления на Москву ради побуждения ее к миру".

В министерстве призвали спортивное сообщество инициировать отмену этого позорного решения. При этом в Украине ожидают, что на ближайших паралимпийских играх в Италии не позволят демонстрации флагов России и Беларуси.

Многие "паралимпийцы" из России и Беларуси принимали непосредственное участие в кровавой войне против украинского народа, прославившись своим "героизмом" и жестокостью. Призываем весь спортивный мир, кто не потерял моральный компас, осудить это позорное решение и требовать его изменения. Обращаемся к Италии с призывом не допустить появления российских флагов, под которыми сегодня убивают украинцев. Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования,

– говорится в заявлении.

Почему забанили Россию?

Аналогичное заявление выдало и Министерство молодежи и спорта. Напомним, что членство России и Беларуси в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в 2022 году. Причиной стало начало полномасштабной войны в Украине.

После этого спортсменам из этих стран разрешали выступать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Правда, при этом критерии допуска атлетов не всегда были честными.

Существовало немало случаев, когда к соревнованиям допускали паралимпийцев, которые поддерживали войну в Украине. Теперь же россияне будут иметь больше возможностей продвигать свою пропаганду через спорт.

