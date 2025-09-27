Міністерство закордонних справ разом із Мінмолодьспорту видали спільну заяву щодо російських спортсменів. Приводом стало рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо відновлення прав країн-терористок.

Світ спорт зганьбився черговим кроком назустріч росіянам. Міжнародний паралімпійський комітет відновив членство в організації Росії та Білорусі, на що відреагувало Міністерство закордонних справ України, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС.

Як відреагували на повернення росіян?

Під час генеральної асамблеї МПК в Сеулі було прийняте скандальне рішення щодо зняття санкцій з країн-терористок. 91 делегат зі 177-ми проголосував за часткове усунення обмежень для країн-агресорок.

Це означає, що найближчим часом російським та білоруським паралімпійцям дозволять виступати під своїм прапором та гімном. МЗС України опублікувало відповідну заяву щодо цього рішення.

Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного МПК у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення комітетів Білорусі та Росії. Обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію,

– пише МЗС.

"Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті. Крім того, такий "розворот" відбувається на тлі відмови Росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн. Воно фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру".

У міністерстві закликали спортивну спільноту ініціювати скасування цього ганебного рішення. При цьому в Україні очікують, що на найближчих паралімпійських іграх в Італії не дозволять демонстрації прапорів Росії та Білорусі.

Чимало "паралімпійців" з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм "героїзмом" та жорстокістю. Закликаємо весь спортивний світ, хто не втратив моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни. Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання,

– йдеться у заяві.

Чому забанили Росію?

Аналогічну заяву видало і Міністерство молоді та спорту. Нагадаємо, що членство Росії та Білорусі у Міжнародному паралімпійському комітеті було призупинене у 2022 році. Причиною став початок повномасштабної війни в Україні.

Після цього спортсменам з цих країн дозволяли виступати у міжнародних змаганнях лише під нейтральним прапором. Правда, при цьому критерії допуску атлетів не завжди були чесними.

Існувало чимало випадків, коли до змагань допускали паралімпійців, які підтримували війну в Україні. Тепер же росіяни матимуть більше можливостей просувати свою пропаганду через спорт.

