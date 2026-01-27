Знаменосец Украины на Олимпиаде-2026 зарегистрировал петицию против российских спортсменов

Скелетонист Владислав Гераскевич обратился к Кабмину с призывом ввести санкции против представителей страны-агрессора в спорте. Олимпиец убежден, что россиянам не место на международных соревнованиях.

В список тех, против кого должны быть введены ограничения, вошли сторонники Путина и нарушители территориальной целостности Украины. Гераскевич в инстаграме призвал украинцев потратить 1 минуту времени на подписание петиции.

К чему Гераскевич призвал в петиции Кабмина?

Единственный представитель Украины в скелетоне на Олимпиаде в Милане и Кортине просит правительство вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о персональных санкциях против россиян, которые поддерживают войну.



Сообщение о петиции в сторис Гераскевича / фото из инстаграма

По мнению Гераскевича, украинские санкции станут первым шагом к устранению россиян с международных соревнований, ведь станут примером для санкций от международных партнеров.

Петиция доступна на сайте Кабмина.

Кто в санкционном списке российских спортсменов?

Олимпиец включил в перечень тех россиян, которые не просто хранят молчание, а принимают непосредственное участие в кремлевской пропаганде, занимаются идеологической обработкой украинских детей и посещают временно оккупированные территории.

Санкционный список россиян

Ангелина Мельникова, гимнастика – в апреле 2025 года победила на праймериз партии "Единая Россия" и поддерживала войну в соцсетях. Владислав Ларин, тхэквондо – призвал россиян финансировать военных, воюющих против Украины. Максим Храмцов, тхэквондо – в апреле 2025 года провел мастер-класс для детей в оккупированном Донецке и выступал в рамках пропагандистского марафона. Федор Чудинов, бокс – посещал оккупированную Луганщину осенью 2024 года под эгидой подсанкционного "Народного Фронта "За Россию", где проводил спортивные мероприятия для детей. Мадина Таймазова, дзюдо – участвовала в мероприятиях, направленных на легитимизацию депортации украинских детей с оккупированных территорий. Яна Егорян, фехтование – амбассадорка организации "Здоровое отечество", причастной к похищению детей. Имам Ганишов, вольная борьба – посещал оккупантов в Запорожской области и Севастополе, снимал пропагандистские видео. Светлана Гомбоева, стрельба из лука и Евгений Байдусов, греко-римская борьба – незаконно посещали оккупированный Крым.

Как происходит возвращение россиян в большой спорт?