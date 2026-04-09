Смерть девочки всколыхнула Украину еще в 2023 году, но только теперь следствие дало первые конкретные результаты. Эксперты установили серьезные нарушения, которые могли привести к фатальным последствиям, сообщили на сайте Тернопольской областной прокуратуры.

Смотрите также "Разорвало душу изнутри": отец Гераскевича тронул историю о подготовке сына к Олимпиаде

Что произошло на трассе?

Трагедия произошла во время тренировки на санной трассе в Кременце. 14-летняя спортсменка выполняла заезд, когда внезапно отломился фрагмент деревянной конструкции.

Обломок пробил тело ребенка, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – девочка погибла на месте еще до приезда медиков.

По данным следствия, сама трасса годами находилась в ненадлежащем состоянии и фактически не проходила капитального ремонта.

Что установило следствие?

Экспертизы показали, что санная трасса не соответствовала нормам безопасности и могла представлять угрозу для детей.

По данным следствия, директор занимал должность с 1990 года и отвечал за техническое состояние трассы, ее ремонт и безопасную эксплуатацию. В то же время объект был изношен примерно на 80%: бетонные опоры и деревянный настил находились в аварийном состоянии.

Несмотря на это, руководитель не организовал технического обследования и не инициировал капитальный ремонт. Более того, зная об опасном состоянии сооружения, в январе 2023 года он заключил договор о передаче трассы в аренду для проведения тренировок,

– отметили в областной прокуратуре.

Руководителю спортивной школы сообщили о подозрении по части 2 статьи 367 УК Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Но на этом мы точку не ставим. Досудебное расследование продолжается, и мы продолжаем собирать доказательства причастности других лиц, чьи действия или бездействие могли привести к этой трагедии,

– сообщил начальник ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко на своей странице в фейсбуке.

Что известно о санной трассе в Кременце?