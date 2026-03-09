Изъяли кокаин: в Аргентине арестовали наркоторговца, который называл себя сыном Марадоны

Диего Марадона стал одним из лучших футболистов в истории футбола. При этом личная жизнь аргентинца всегда была связана со скандалами.

Известно, что Диего имел восемь официально признанных детей, При этом есть вероятность, что на самом деле у Марадоны больше потомков. По крайней мере таким чебе считает Сантьяго Лара, который оказался в эпицентре скандала, сообщает The Sun.

По теме Вот как умер Марадона, – прокурор показал ужасное фото легенды футбола

Что случилось с "сыном" Марадоны?

На днях парня задержала полиция в Ла-Плате по подозрению в организации наркоторговли. Во время обыска было найдено кокаин, гашиш, экстази и метамфетамин.

Кроме этого, полиция изъяла семь мобильных телефонов, весы для взвешивания вещей и много наличных. Кроме Сантьяго, был задержан его официальный отец Марсело, а также женщина по имени Мария Хосе Борен.

Отметим, что Лара прославился в 2016 году, когда публично назвал себя сыном Диего Марадоны. В 13 лет он увидел фото футболиста в газете рядом со своим, после чего спросил у своего папы Марсело об этом.

Тот заявил, что всегда сомневался, что является биологическим отцом Сантьяго. Парень пытался сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство с Марадоной, но так этого и не достиг.

В 2020 году Диего умер из-за сердечного приступа, но его смерть вызвала скандал. Уже в том же году Лара требовал эксгумации тела футболиста для проведения теста. В конце концов проведенная экспертиза показала отрицательный результат.

Что известно о Диего Марадоне?