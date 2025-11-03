IV Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025
В среду, 5 ноября, в Киеве состоится четвертая ежегодная Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Проведение мероприятия запланировано в UNIT.City.
Событие, организовано Sport&Business Club при поддержке технологического партнера FAVBET Tech, соберет более 700 участников – лидеров бизнеса, спорта, медиа и технологий, сообщает 24 канал.
Что известно о SBC Summit Ukraine 2025?
SBC Summit Ukraine 2025 традиционно станет площадкой для обмена опытом, налаживания партнерств и обсуждения главных тенденций спортивного маркетинга.
В программе – панельные дискуссии, кейс-презентации, множество возможностей для нетворкинга и интерактивные зоны от партнеров. А по завершении конференции выступит специальный гость – певец KISHE.
Кто выступит на SBC Summit Ukraine 2025?
Более 40 спикеров выступит на мероприятии – среди них признанные лидеры бизнеса, топы спортивных структур и известные атлеты:
- Матвей Бедный, Министр молодежи и спорта Украины.
- Александр Соколовский, основатель "Текстиль-Контакт".
- Вадим Гутцайт, президент НОК Украины, олимпийский чемпион.
- Марина Авдеева, основательница "Арсенал Страхование".
- Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM.
- Ольга Саладуха, президент Федерации легкой атлетики Украины.
- Марта Костюк, теннисистка, основательница Marta Kostyuk Foundation.
- Борис Шестопалов, совладелец HD-group.
- Дарья Билодид, бронзовый призер Олимпийских игр.
- Валерия Толочина (директор по маркетингу MEGOGO).
- Игорь Маринич (директор Adidas Украина), и другие лидеры бизнеса, спорта и медиа.
Полное расписание выступлений спикеров доступно на сайте – SportBussines.Media.
Организаторы обещают максимально практичный формат – участники получат актуальные тренды, рабочие кейсы и инсайты от тех, кто ежедневно формирует спортивную индустрию в Украине.
Даже если вы давно в теме – это мероприятие перезагрузит вас. Новые мысли, новые люди, новые подходы – все это заряжает. Здесь формируются новые идеи и тренды.
Вы или услышите о них первыми – или через полгода узнаете, что все уже произошло без вас. Здесь будут все. Билеты можно приобрести за донат через WayForPay.