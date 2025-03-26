Сборная Аргентины установила уникальное достижение в истории футбола

В ночь с 25 на 26 марта в Южной Америке состоялись матчи 14 тура отбора на чемпионат мира-2026. В одном из них сборная Аргентины дома принимала Бразилию.

Хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:1. Они стали первой командой континента, которая гарантировала себе участие в предстоящем Мундиале.

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Исторический матч

Благодаря этому результату команда Лионеля Скалони переписала историю футбола в Южной Америке. Аргентинцы стали первой сборной, которая дважды обыграла Бразилию в одном отборочном турнире на чемпионат мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на MisterChip.

В шестом туре они встречались Рио-де-Жанейро на легендарной "Маракане". Тогда Аргентина победила со счетом 1:0, благодаря единственному голу Николаса Отаменди.

Отметим, что также в этом поединке подопечные Жуниора Доривала установили национальный антирекорд. Бразилия впервые в истории пропустила четыре мяча в отборочных матчах чемпионата мира.

К слову. В последних пяти очных встречах "селесао" не одержали ни одной победы – одна ничья и четыре поражения, общий счет 1:7.

Отметим, что после последнего поединка позиции тренера сборной Бразилии Жуниора Доривала значительно ослабли. Местная Федерация футбола заинтересована в приглашении на его место звездного наставника и планирует вступить с ним в активные переговоры.