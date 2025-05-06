Измены не будет: бразильцы опровергли информацию о матче с россиянами
- Бразильская конфедерация футбола опровергла информацию о товарищеском матче с Россией.
- ФИФА и УЕФА запретили России участие в международных турнирах из-за вторжения в Украину.
Недавно появилась информация, что сборная Бразилии сыграет товарищеский матч против россиян. Спарринг между "селесао" и террористами должен был состояться осенью этого года.
Однако ранее заявленного матча не состоится. Бразильская конфедерация футбола вышла в публичное пространство с опровержением, сообщает 24 канал со ссылкой на CNN Brasil.
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Бразильцы не будут играть с террористами
Новость о том, что сборная Бразилии сыграет против России, вызвала в футбольном сообществе бурное обсуждение и недовольство. Бразильская конфедерация футбола отреагировала на вброс относительно возможного матча с террористами.
У нас нет запланированных матчей против России ни в футболе, ни в любом другом виде спорта,
– говорится в заявлении организации.
Напомним, что УЕФА и ФИФА запретили России выступать в международных турнирах под эгидой организации. Причиной стало полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Ранее стало известно, что сербский Партизан посетит турнир в Россию. Команда из Белграда во второй раз примет участие в "Братском кубке", который состоится в Москве.