Российские футбольные клубы отстранены от еврокубков с февраля 2022 года. Свою изоляцию от мирового футбола россияне компенсируют проведением помпезных турниров с участием лояльных команд, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf.rs.

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Россияне увеличили вознаграждение за "братство"

Показательно, что даже сербов россияне подкупают деньгами. По информации источника, за участие в так называемом "Братском кубке" белградский Партизан получит 250 тысяч евро. Более того, организаторы оплатят проживание в столице страны-террористки и покроют все расходы на приезд.

В прошлом году Партизан тоже участвовал в этом турнире. Тогда россияне заплатили клубу из Белграда 100 тысяч евро. Отметим, что, кроме Партизана, в турнире примут участие две московские команды – ЦСКА и Динамо, а также ОФК Белград.

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов-2024/25 киевское Динамо показательно разгромило друзей российских террористов. Подопечные Александра Шовковского по итогу двух матчей победили Партизан – 9:2.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА 18 мая проведет гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА. Свое участие в поединке подтвердил экс-партнер Андрея Шевченко по лондонскому Челси Клод Макелеле.