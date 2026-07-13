Мариано Рахой заявил, что "у Франции чрезвычайно сильный состав – но без французов". В команде Дидье Дешама этот комментарий вызвал ожидаемое возмущение, пишет 24 Канал.

Как ответили бывшему испанскому премьеру на вопрос о происхождении игроков сборной Франции?

Это уже не первый раз, когда против Франции используют намеки на происхождение футболистов из бывших французских колоний: "ненастоящим французом" назвала Килиана Мбаппе парагвайская сенаторша Селесте Амарилья, а легендарный вратарь Хосе Луис Чилаверт заявил, что его сборной пришлось играть с "африканской командой".

В Федерации футбола Франции подчеркнули: из 26 игроков заявки на чемпионат мира 23 родились именно на территории республики. А те трое, кто родился за рубежом, также являются французами по национальности и гражданству.

Что говорят в сети о скандале между Испанией и Францией?

В интернете к заявлению Мариано Рахоя отнеслись агрессивно: политику напомнили, что сборная Испании также не состоит на 100% из этнических испанцев.

Например, главная звезда команды Ламин Ямаль – на самом деле марокканец. А защитник Эмерик Ляпорт вообще француз.

Острое противостояние между Испанией и Францией в полуфинале чемпионата мира состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени. Кстати, в этот день Франция будет отмечать национальный праздник – День взятия Бастилии.