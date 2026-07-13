Маріано Рахой заявив, що "Франція має надзвичайно сильний склад – але без французів". У команді Дідьє Дешама цей коментар викликав очікуване обурення, пише 24 Канал.

Як відповіли колишньому іспанському прем'єру про походження гравців у збірній Франції?

Це вже не вперше проти Франції використовують натяки на походження футболістів з колишніх французьких колоній: "несправжнім французом" назвала Кіліана Мбаппе парагвайська сенаторка Селесте Амарілья, а легендарний голкіпер Хосе Луїс Чілаверт заявив, що його збірній довелося грати з "африканською командою".

У Федерації футболу Франції наголосили: із 26 гравців заявки на чемпіонат світу 23 були народжені саме на території республіки. А ті троє, які народилися за кордоном, також є французами за національністю і громадянством.

Що говорять в мережі про скандал між Іспанією і Францією?

В інтернеті до заяви Маріано Рахоя поставилися агресивно: політику нагадали, що збірна Іспанії також не складається на 100% із етнічних іспанців.

Наприклад, головна зірка команди Ламін Ямаль – насправді марокканець. А захисник Емерік Ляпорт узагалі француз.

Гостре протистояння між Іспанією і Францією у півфіналі чемпіонату світу відбудеться 14 липня о 22:00 за київським часом. До речі, в цей день Франція відзначатиме національне свято – День взяття Бастилії.