Полузащитник Йозуа Киммих рассказал об ужасном инциденте, который мог стоить кому-то из его партнеров участия в турнире, здоровья и даже жизни. Об этой истории написал в сети X известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Что произошло со сборной Германии в США?

По словам Киммиха, футболисты заметили возле своего тренировочного лагеря змею. Позже кто-то из местного персонала сказал им, что это ядовитый вид.

Игрок "Бундестима" утверждает, что укус мог бы обернуться для кого-то из команды поездкой в больницу. Возможно, о смертельной угрозе и речи не шло. Хотя Киммих говорит, что наступить на такую змею могло бы быть чрезвычайно опасно.

Футболист признался, что он и его партнеры по сборной стараются держаться подальше от животных в Соединенных Штатах. В Германии у хабека нет такого постоянного ощущения, что дикая природа может представлять угрозу.

Какой турнирный путь ждёт сборную Германии?

Подопечные Юлиана Нагельсманна уже одержали яркую победу со счётом 7:1 над Кюрасао. Будучи лидерами группы, они встретятся с командой Кот-д'Ивуара; матч состоится 20 июня в 23:00 по киевскому времени.

В заключительном матче группового этапа немцы проведут на прочность Эквадор, эта встреча начнется 25 июня также в 23:00.

В случае победы в группе немцы в 1/16 финала сыграют с одной из команд, занявших третьи места. Серьёзный соперник может появиться уже на стадии четвертьфинала: там турнирный путь "Бундестима" потенциально пересекается с Нидерландами или Францией.