Хавбек Йозуа Кімміх розповів про жахливий випадок, який міг коштувати комусь із його партнерів участі в турнірі, здоров'я і навіть життя. Про цю історію написав у мережі X відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Що сталося зі збірною Німеччини у США?

За словами Кімміха, футболісти помітили біля свого тренувального табору змію. Пізніше хтось із місцевого персоналу сказав їм, що це отруйний вид.

Гравець Бундестім стверджує, що укус міг би обернутися для когось із команди поїздкою до лікарні. Можливо, про загрозу смерті і не йшлося. Хоча Кімміх говорить, що наступити на таку змію могло б бути надзвичайно небезпечно.

Футболіст зізнався, що він та його партнери по збірній намагаються триматися подалі від тварин у Сполучених Штатах. В Німеччині у хавбека немає такого постійного відчуття, що дика природа може становити загрозу.

Який турнірний шлях чекає на збірну Німеччини?

Підопічні Юліана Нагельсманна вже здобули яскраву перемогу 7:1 над Кюрасао. У статусі лідерів групи далі вони зустрінуться з командою Кот-д'Івуару, матч відбудеться 20 червня о 23:00 за київським часом.

В заключному поєдинку групового етапу німці перевірять на міцність Еквадор, ця зустріч розпочнеться 25 червня теж о 23:00.

В разі перемоги у квартеті німці в 1/16 фіналу гратимуть з кимось із команд, які посядуть треті місця. Серйозний суперник може бути вже на стадії чвертьфіналу: там турнірний шлях Бундестім потенційно перетинається з Нідерландами або Францією.