Сборная Испании была вынуждена досрочно прервать тренировку накануне матча третьего тура ЧМ-2026 против сборной Уругвая. Об этом сообщает Sport.es.

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Почему Испания прервала тренировку?

Инцидент произошел в Чаттануге, где испанская команда базируется во время турнира. Футболисты вышли на поле, однако тренировка продлилась около 20 минут из-за резкого ухудшения погодных условий.

Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение с прогнозируемыми порывами ветра до 130 км/ч. Несмотря на полученное сообщение о возможном ухудшении погоды, испанцы сначала решили провести тренировку на открытом воздухе.

Впрочем, после усиления ветра и начала сильного дождя тренировку пришлось прервать. Впоследствии команду перевели в спортивный зал для продолжения подготовки.

Кто уже сталкивался с плохой погодой на ЧМ-2026?

Матч между сборными Франции и Ирака, состоявшийся в Филадельфии (США), завершился убедительной победой французов со счётом 3:0. В то же время он запомнился турниру необычной паузой, вызванной сильной грозой и молниями.

После первого тайма над стадионом "Линкольн Файненшел Филд" разразилась непогода со шквальным ветром и грозами. В соответствии со строгими правилами безопасности ФИФА и США игру сразу приостановили, а зрителей попросили покинуть трибуны и укрыться.

Начало второго тайма неоднократно переносили, из-за чего вынужденный перерыв длился почти два часа. В итоге весь матч растянулся примерно на четыре часа.

Сборная Испании на чемпионате мира-2026

Команда выступает в группе H и после двух туров возглавляет её, набрав 4 очка.

Испания – Кабо-Верде 0:0. Стартовый матч турнира завершился неожиданной ничьей, в которой ключевую роль сыграл 40-летний вратарь соперников Возинья.

Испания – Саудовская Аравия 4:0. Уверенная и разгромная победа. 18-летний Ямаль вошёл в историю как один из самых молодых авторов гола на чемпионатах мира.

27 июня в 03:00 по киевскому времени: Уругвай – Испания. Решающий матч за выход в плей-офф и первое место в группе.