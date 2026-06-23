Команда Іспанії була змушена достроково припинити тренувальне заняття напередодні матчу третього туру ЧС-2026 проти збірної Уругваю. Про це повідомляє Sport.es.
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Чому Іспанія припинила тренування?
Інцидент стався в Чаттанузі, де іспанська команда базується під час турніру. Футболісти вийшли на поле, однак заняття тривало близько 20 хвилин через різке погіршення погодних умов.
Напередодні в регіоні було оголошено штормове попередження з прогнозованими поривами вітру до 130 км/год. Попри отримане повідомлення про можливе ускладнення погоди, іспанці спочатку вирішили провести тренування на відкритому повітрі.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Втім, після посилення вітру та початку сильного дощу тренувальний процес довелося зупинити. Згодом команду перевели до спортивної зали для продовження підготовки.
Хто вже стикався з поганою погодою на ЧС-2026?
Матч між збірними Франції та Іраку, що відбувся у Філадельфії (США), завершився переконливою перемогою французів з рахунком 3:0. Водночас він запам'ятався турніру через незвичайну паузу, спричинену сильною грозою та блискавками.
Після першого тайму над стадіоном "Лінкольн Файненшел Філд" розпочалася негода зі шквальним вітром і грозами. Відповідно до суворих правил безпеки ФІФА та США гру одразу призупинили, а глядачів попросили залишити трибуни та перейти в укриття.
Початок другого тайму неодноразово переносили, через що вимушена перерва тривала майже дві години. У підсумку весь матч розтягнувся приблизно на чотири години.
Збірна Іспанії на чемпіонаті світу-2026
Команда виступає у групі H та після двох турів очолює її, маючи 4 очки.
Іспанія – Кабо-Верде 0:0. Стартовий матч турніру завершився несподіваною нічиєю, де ключову роль відіграв 40-річний воротар суперників Возінья.
Іспанія – Саудівська Аравія 4:0. Впевнена та розгромна перемога. 18-річний Ямаль увійшов в історію як один із наймолодших авторів голу на чемпіонатах світу.
27 червня о 03:00 за київським часом: Уругвай – Іспанія. Вирішальний матч за вихід у плей-оф і перше місце в групі.