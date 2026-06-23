Команда Іспанії була змушена достроково припинити тренувальне заняття напередодні матчу третього туру ЧС-2026 проти збірної Уругваю. Про це повідомляє Sport.es.

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Чому Іспанія припинила тренування?

Інцидент стався в Чаттанузі, де іспанська команда базується під час турніру. Футболісти вийшли на поле, однак заняття тривало близько 20 хвилин через різке погіршення погодних умов.

Напередодні в регіоні було оголошено штормове попередження з прогнозованими поривами вітру до 130 км/год. Попри отримане повідомлення про можливе ускладнення погоди, іспанці спочатку вирішили провести тренування на відкритому повітрі.

Втім, після посилення вітру та початку сильного дощу тренувальний процес довелося зупинити. Згодом команду перевели до спортивної зали для продовження підготовки.

Хто вже стикався з поганою погодою на ЧС-2026?

Матч між збірними Франції та Іраку, що відбувся у Філадельфії (США), завершився переконливою перемогою французів з рахунком 3:0. Водночас він запам'ятався турніру через незвичайну паузу, спричинену сильною грозою та блискавками.

Після першого тайму над стадіоном "Лінкольн Файненшел Філд" розпочалася негода зі шквальним вітром і грозами. Відповідно до суворих правил безпеки ФІФА та США гру одразу призупинили, а глядачів попросили залишити трибуни та перейти в укриття.

Початок другого тайму неодноразово переносили, через що вимушена перерва тривала майже дві години. У підсумку весь матч розтягнувся приблизно на чотири години.

Збірна Іспанії на чемпіонаті світу-2026

Команда виступає у групі H та після двох турів очолює її, маючи 4 очки.

Іспанія – Кабо-Верде 0:0. Стартовий матч турніру завершився несподіваною нічиєю, де ключову роль відіграв 40-річний воротар суперників Возінья.

Іспанія – Саудівська Аравія 4:0. Впевнена та розгромна перемога. 18-річний Ямаль увійшов в історію як один із наймолодших авторів голу на чемпіонатах світу.

27 червня о 03:00 за київським часом: Уругвай – Іспанія. Вирішальний матч за вихід у плей-оф і перше місце в групі.