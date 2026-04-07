После матчей квалификации к Кубку африканский наций против Эсватини сборная Эритреи недосчиталась сразу семерых футболистов. Игроки часто пользуются выездами на зарубежные матчи, чтобы не возвращаться под власть репрессивного режима, который поддерживает Россию.

Путь команды пролегал через Южную Африку, где практически трети футболистов и удалось организовать побег. Их местонахождение пока неизвестно, пишет BBC.

Почему футболисты Эритреи сбежали из страны?

Для спортсменов из Эритреи этот побег – далеко не первый. Представители бедного африканского государства на международных соревнованиях постоянно пользуются случаем вырваться из страны, где правит тоталитарный режим.

Власти Эритреи обвиняются правозащитными организациями в репрессиях и многочисленных нарушением прав и свобод. При этом правительство в столице Асмар всячески поддерживает Россию, оправдывает войну против Украины и постоянно голосовало в ООН против резолюций в поддержку территориальной целостности Украины.

Как в Эритрее отреагировали на скандал?

Сборной на родине готовили торжественную встречу, ведь победа в противостоянии с Эсватини позволила команде впервые за 19 лет попасть в групповой этап квалификации на Кубок африканских наций. Это большой успех для скромной сборной, которая даже не имеет технического партнера.

Однако после побега семерых футболистов власть быстро отказалась от любых мероприятий с командой, а местные СМИ, которые полностью находятся под контролем власти, вообще перестали вспоминать о победе.

