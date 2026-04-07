Путь команды пролегал через Южную Африку, где практически трети футболистов и удалось организовать побег. Их местонахождение пока неизвестно, пишет BBC.
Почему футболисты Эритреи сбежали из страны?
Для спортсменов из Эритреи этот побег – далеко не первый. Представители бедного африканского государства на международных соревнованиях постоянно пользуются случаем вырваться из страны, где правит тоталитарный режим.
Власти Эритреи обвиняются правозащитными организациями в репрессиях и многочисленных нарушением прав и свобод. При этом правительство в столице Асмар всячески поддерживает Россию, оправдывает войну против Украины и постоянно голосовало в ООН против резолюций в поддержку территориальной целостности Украины.
Как в Эритрее отреагировали на скандал?
Сборной на родине готовили торжественную встречу, ведь победа в противостоянии с Эсватини позволила команде впервые за 19 лет попасть в групповой этап квалификации на Кубок африканских наций. Это большой успех для скромной сборной, которая даже не имеет технического партнера.
Однако после побега семерых футболистов власть быстро отказалась от любых мероприятий с командой, а местные СМИ, которые полностью находятся под контролем власти, вообще перестали вспоминать о победе.
Какой еще скандал произошел недавно с Кубком африканских наций?
- Как напоминает The Guardian, сборную Сенегала лишили титула Кубка африканских наций, несмотря на победу в финале над Марокко 1:0 в компенсированное время.
- Команду наказали за то, что после назначения пенальти в свои ворота тренер Пап Тиав хотел забрать игроков с поля, что оценили как нарушение регламента.
- Футбольная федерация Сенегала отказалась вернуть трофей и продолжает считать себя победителями.