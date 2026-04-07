Путь команды пролегал через Южную Африку, где практически трети футболистов и удалось организовать побег. Их местонахождение пока неизвестно, пишет BBC.

Почему футболисты Эритреи сбежали из страны?

Для спортсменов из Эритреи этот побег – далеко не первый. Представители бедного африканского государства на международных соревнованиях постоянно пользуются случаем вырваться из страны, где правит тоталитарный режим.

Власти Эритреи обвиняются правозащитными организациями в репрессиях и многочисленных нарушением прав и свобод. При этом правительство в столице Асмар всячески поддерживает Россию, оправдывает войну против Украины и постоянно голосовало в ООН против резолюций в поддержку территориальной целостности Украины.

Как в Эритрее отреагировали на скандал?

Сборной на родине готовили торжественную встречу, ведь победа в противостоянии с Эсватини позволила команде впервые за 19 лет попасть в групповой этап квалификации на Кубок африканских наций. Это большой успех для скромной сборной, которая даже не имеет технического партнера.

Однако после побега семерых футболистов власть быстро отказалась от любых мероприятий с командой, а местные СМИ, которые полностью находятся под контролем власти, вообще перестали вспоминать о победе.

