Шлях команди пролягав через Південну Африку, де практично третині футболістів і вдалося організувати втечу. Їхнє місцеперебування наразі невідоме, пише BBC.

Чому футболісти Еритреї втекли з країни?

Для спортсменів з Еритреї ця втеча – далеко не перша. Представники бідної африканської держави на міжнародних змаганнях постійно користуються нагодою вирватися з країни, де править тоталітарний режим.

Влада Еритреї звинувачується правозахисними організаціями у репресіях і численних порушенням прав і свобод. При цьому уряд у столиці Асмарі усіляко підтримує Росію, виправдовує війну проти України і постійно голосував в ООН проти резолюцій на підтримку територіальної цілісності України.

Як в Еритреї відреагували на скандал?

Збірній на батьківщині готували урочисту зустріч, адже перемога у протистоянні з Есватіні дозволила команді вперше за 19 років потрапити до групового етапу кваліфікації на Кубок африканських націй. Це великий успіх для скромної збірної, яка навіть не має технічного партнера.

Проте після втечі сімох футболістів влада швидко відмовилася від будь-яких заходів з командою, а місцеві ЗМІ, які повністю перебувають під контролем влади, взагалі перестали згадувати про перемогу.

