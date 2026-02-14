Латвия шокировала Германию: сделала камбэк и одержала первую победу на Олимпиаде с 2014 года

Сборная Латвии по хоккею в драматическом матче группы C победила Германию со счетом 4:3 на Олимпиаде. Для страны Балтии этот успех стал знаковым.

Латвийцы победили в хоккейном поединке на Олимпиаде впервые с 2014 года. Результат матча против Германии стал сенсационным, ведь именно последние считались фаворитами, сообщает 24 Канал.

Как разворачивалась игра?

Германия открыла счет уже на 2-й минуте и в целом контролировала ход игры.

Однако латвийцы ответили шайбой Данса Лочмелиса еще в первом периоде. Правда на перерыв команды ушли все же при преимуществе Германии 2-1.

Во втором периоде Лочмелис отличился снова и сравнял счет.

В последней 20-минутке латвийцы забили еще дважды – немцы только в конце игры ответили одной шайбой.

Сенсация или нет?

Учитывая статус соперников, победа Латвии выглядит по меньшей мере неожиданной.

Германия вышла на эту игру в боевом составе – со звездами Национальной хоккейной Леоном Драйзайтлем, Морицом Зайдером и квалифицированным голкипером Филиппом Грубауэром, пишет iihf.com. И все же латвийцы сыграли агрессивно и дисциплинированно и смогли реализовать свои шансы.

Что дальше?