Германия не дала визы – российские спортсмены не смогли попасть на чемпионат Европы
13 мая, 17:57
Германия не дала визы – российские спортсмены не смогли попасть на чемпионат Европы

Александр Щербатых
Основные тезисы
  • Германия не выдала визы российским спортсменам, из-за чего они не смогли принять участие в чемпионате Европы по тхэквондо.
  • Российских спортсменов уже ограничивали в визах ранее, в декабре они пропустили чемпионат Европы по плаванию в Польше.

Россияне остались без участия в континентальном первенстве по тхэквондо. Немецкие власти не захотели видеть у себя представителей страны-агрессора.

В Мюнхене продолжается третий день соревнований чемпионата Европы по тхэквондо в федерации WT, которая входит в "олимпийскую семью". Россияне там не выступают, хотя изначально значились в списках участников. Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что не позволило россиянам выступить в Германии?

В конце января федерация WTF восстановила россиян в полноценном статусе, что позволило им стать участниками чемпионата Европы. Однако, в планы вмешались другие обстоятельства – немецкое консульство не выдало визы

Даже если сегодня спортсмены, выступающие 14 мая, чисто гипотетически получили бы паспорта с визами, то надо было бы срочно покупать билеты и согласовывать с организаторами возможность проходить взвешивание в день выступления. Но я не знаю, насколько это реально. И в нынешней ситуации чемпионат Европы точно пройдет без российских спортсменов, – жаловался тхэквондист Владислав Ларин.

Отметим, что чемпионат Европы небезуспешно проходит для украинской сборной. Сначала "серебро" в свой актив записал Владимир Быстров, выступивший в весовой категории до 68 килограммов.

Позже аналогичную награду в весовой категории до 80 килограммов получил Кирилл Гурнов. Об этом сообщили в Федерации тхэквондо Украины.

Когда еще на российских спортсменов накладывали визовые ограничения?

Случай в тхэквондо не является новым. Напомним, что в прошлом году в декабре россияне пропустили чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который у себя принимал польский Люблин. Тогда пропагандистские СМИ уверяли, что это не из-за отсутствия виз, а "политическая позиция".

Правда, уже в апреле издание уже в апреле Polskie Radio 24 сообщило, что спортсменов из России не пустят в страну также в 2027-м. Тогда Польша будет принимать континентальное первенство по прыжкам в воду.

В каких международных соревнованиях россияне участвуют?

  • Прежде всего это касается именно техквондо, а также и водных видов спорта, куда страну-агрессора в полноценном статусе вернула World Aquatics.
  • К сожалению, в ноябре к участию в международных стартах допустила россиян под своим флагом тоже Международная федерация дзюдо. Об этом сообщил официальный сайт организации IJF.
  • Правда, подобные послабления вероятно не перерастут в глобальную тенденцию. Дело в том, что на днях известно о новых деталях в многолетнем допинговом скандале вокруг российских атлетов.

