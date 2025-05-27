Минус один вингер: сборная Украины потеряла важного игрока перед турниром в Канаде
- Сборная Украины потеряла вингера Александра Назаренко из-за травмы.
- Игрок Полесья не примет участие в турнире Canadian Shield в Торонто.
- Сборная Украины сыграет спарринги с Канадой и Новой Зеландией.
Сергей Ребров не сможет рассчитывать на вингера Полесья во время матчей Canadian Shield. В прошлом октябре он только дебютировал за "сине-желтых".
В начале июня сборная Украины проведет новый сбор. Команда Сергея Реброва примет участие в товарищеском турнире Canadian Shield, который пройдет в Торонто.
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Без лидера Полесья
В середине мая наставник "сине-желтых" объявил список игроков на июньский сбор. В заявку попал и вингер Полесья Александр Назаренко, который в этом сезоне оформил 7 голов и 9 ассистов за клуб.
Впрочем, игрок все же не сможет приехать в лагерь команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ. Перед последним туром в УПЛ Назаренко получил травму и пропустил матч против Кривбасса.
В конце концов вингер не успел залечить повреждение и ему понадобится еще месяц на восстановление. Назаренко начал играть за сборную прошлой осенью и уже успел провести три матча.
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Напомним, что сборная Украины на Canadian Shield сыграет спарринги с Канадой (7 июня) и Новой Зеландией (11 июня). Эти игры станут подготовкой к отбору на ЧМ-2026 осенью этого года. Наша команда попала в группу с Францией, Исландией и Азербайджаном.