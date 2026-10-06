"Какой смысл бить": Маркевич откровенно заявил, чего не хватает сборной Украины
Бывший тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче Украины против Венгрии, который состоялся 5 октября. Украинские футболисты пропустили гол в конце встречи и уступили со счетом 1:2.
По мнению Маркевича, сборная Украины не заслуживала поражения в матче против Венгрии, сообщает Meta.
Маркевич прокомментировал поражение Украины от Венгрии
Он отметил, что порой украинские игроки демонстрировали качественный футбол, однако добавил, что с такими ошибками в обороне трудно рассчитывать на положительный результат.
Специалист считает, что после четырех матчей Лиги наций тренер команды Андреа Мальдера должен определиться с основным составом сборной.
"При этом не стоит забывать, что у нас многие футболисты пропустили этот сбор из-за травм. Тот же Ярмолюк, Миколенко не доиграл до конца. Будем надеяться, что и Мудрик вернет прежнюю форму. Нужно обращать внимание именно на тех, кто действительно усилит команду", – сказал Маркевич.
Отвечая на вопрос, чего украинским игрокам не хватает в завершающей стадии атак, тренер сказал, что мастерства.
Какой смысл бить по воротам, если не попадать в створ. На одном желании далеко не уедешь,
– заявил Маркевич.
Результаты Украины в Лиге наций
Украинская сборная выступает во втором по силе дивизионе Лиги наций – B. Команда удачно стартовала в турнире, выиграв на выезде в Венгрии.
Однако после этого "сине-желтые" сыграли вничью с Грузией, а также проиграли Северной Ирландии и Венгрии. После четырех туров украинцы занимают третье место.
Если Украина в следующем матче не победит Северную Ирландию, то рискует упустить шанс на борьбу за лидерство в группе. А неудачное выступление в Лиге наций в перспективе может негативно сказаться на шансах команды пройти отбор на Евро-2028.
Турнирная таблица Украины в Лиге наций
|
Место
|
Страна
|
Матчи
|
В
|
Н
|
П
|
Разница голов
|
Очки
|
1.
|
Северная Ирландия
|
4
|
2
|
2
|
0
|
4 – 0
|
8
|
2.
|
Венгрия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3 – 2
|
7
|
3.
|
Украина
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2 – 5
|
4
|
4.
|
Грузия
|
4
|
0
|
2
|
2
|
0 – 2
|
2