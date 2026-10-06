Следующий матч сборной Украины состоится 14 ноября, сообщает 24 Канал. Соперником "сине-желтых" станет Северная Ирландия, которой подопечные Андреа Мальдеры уступили во втором туре (0:3).

Решающий матч сборной Украины

После четырех туров Украина занимает третье место в своей группе Лиги наций – B. "Сине-желтые" отстают от Северной Ирландии на 4 очка и еще на 3 уступают Венгрии.

Для команды Мальдеры важно одержать победу в следующей игре, чтобы не выбыть из борьбы за первое – второе место и, как следствие, повысить шансы попасть на чемпионат Европы 2028 года.

В случае если Украина займет третье или более низкое место, команда рискует получить более сложных соперников в отборе на Евро. Вероятное поражение "сине-желтых" в пятом туре и потенциальная победа венгров над грузинами досрочно выбьет нашу команду из борьбы за первые две строчки своей группы.

Турнирная таблица Украины в Лиге наций