Наступний матч збірної України відбудеться 14 листопада, повідомляє 24 Канал. Суперником "синьо-жовтих" буде Північна Ірландія, якій підопічні Андреа Мальдери програли у другому турі (0:3).

Вирішальний матч збірної України

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце у своїй групі Ліги націй – B. "Синьо-жовті" відстають від Північної Ірландії на 4 очки та ще 3 програють Угорщині.

Для команди Мальдери важливо здобути перемогу в наступній грі, щоб не вибути з боротьби за перше – друге місце, і як наслідок підвищити шанси потрапити на чемпіонат Європи 2028 року.

У випадку, якщо Україна посяде третє і нижче місце – команда ризикує отримати складніших суперників у відборі на Євро. Ймовірна поразка "синьо-жовтих" у п'ятому турі та потенційна перемога угорців над грузинами достроково викине нашу команду з боротьби за перші дві сходинки своєї групи.

Турнірна таблиця України в Лізі націй

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Північна Ірландія

4

2

2

0

4 – 0

8

2.

Угорщина

4

2

1

1

3 – 2

7

3.

Україна

4

1

1

2

2 – 5

4

4.

Грузія

4

0

2

2

0 – 2

2