По мнению Маркевича, сборная Украины не заслуживала поражения в матче против Венгрии, сообщает Meta.

Маркевич прокомментировал поражение Украины от Венгрии

Он отметил, что порой украинские игроки демонстрировали качественный футбол, однако добавил, что с такими ошибками в обороне трудно рассчитывать на положительный результат.

Специалист считает, что после четырех матчей Лиги наций тренер команды Андреа Мальдера должен определиться с основным составом сборной.

"При этом не стоит забывать, что у нас многие футболисты пропустили этот сбор из-за травм. Тот же Ярмолюк, Миколенко не доиграл до конца. Будем надеяться, что и Мудрик вернет прежнюю форму. Нужно обращать внимание именно на тех, кто действительно усилит команду", – сказал Маркевич.

Отвечая на вопрос, чего украинским игрокам не хватает в завершающей стадии атак, тренер сказал, что мастерства.

Какой смысл бить по воротам, если не попадать в створ. На одном желании далеко не уедешь,

– заявил Маркевич.

Результаты Украины в Лиге наций

Украинская сборная выступает во втором по силе дивизионе Лиги наций – B. Команда удачно стартовала в турнире, выиграв на выезде в Венгрии.

Однако после этого "сине-желтые" сыграли вничью с Грузией, а также проиграли Северной Ирландии и Венгрии. После четырех туров украинцы занимают третье место.

Если Украина в следующем матче не победит Северную Ирландию, то рискует упустить шанс на борьбу за лидерство в группе. А неудачное выступление в Лиге наций в перспективе может негативно сказаться на шансах команды пройти отбор на Евро-2028.

Турнирная таблица Украины в Лиге наций