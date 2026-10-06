На думку Маркевича, збірна України не заслуговувала на поразку в грі проти Угорщини, повідомляє Meta.

Маркевич прокоментував поразку України від Угорщини

Він зазначив, що моментами українські гравці демонстрували якісний футбол, однак зауважив, що з такими помилками в обороні важко розраховувати на позитивний результат.

Фахівець вважає, що після чотирьох матчів Ліги націй наставник команди Андреа Мальдера повинен визначитися з основною обоймою збірної.

"При цьому не варто забувати, що у нас багато футболістів пропускали цей збір через травми. Той же Ярмолюк, Миколенко не дограв до кінця. Сподіватимемося, що й Мудрик поверне колишні кондиції. Треба звертати увагу саме на тих, хто справді посилить команду", – сказав Маркевич.

Відповідаючи на питання, чого українським гравцям не вистачає у завершальній стадії атак, тренер сказав, що майстерності.

Що толку бити по воротах, якщо не потрапляти в площину. На одному бажанні далеко не заїдеш,

– заявив Маркевич.

Результати України в Лізі націй

Українська збірна виступає у другому за силою дивізіоні Ліги націй – B. Команда вдало стартувала в турнірні, вигравши на виїзді в Угорщині.

Проте після цього "синьо-жовті" зіграли внічию з Грузією, а також програли Північній Ірландії та Угорщині. Після чотирьох турів українці посідають третю сходинку.

Якщо Україна в наступному матчі не переможе Північну Ірландію, то ризикує втратити шанс на боротьбу за лідерство у групі. А невдалий виступ у Лізі націй у перспективі може негативно позначитися на шансах команди кваліфікувати на Євро-2028.

Турнірна таблиця України в Лізі націй