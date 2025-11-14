Решающий бой: когда следующий матч сборной Украины и кто соперник
- Сборная Украины сыграет решающий матч в отборе на ЧМ-2026 после поражения от Франции (0:4).
- Для продолжения борьбы команде Сергея Реброва необходимо выигрывать в последнем туре.
Сборная Украины сыграла пятый матч в квалификации на чемпионат мира-2026. Подопечным Сергея Реброва осталось сыграть только одну встречу на групповой стадии.
"Сине-желтые" не смогли оказать достойное сопротивление Франции, проиграв со счетом 0:4. Поэтому теперь у нашей команды остался последний шанс зацепиться за стыковые матчи, сообщает 24 Канал.
Кто соперник сборной Украины?
Наша судьба решится в последней игре квартета. Соперником сборной Украины станет национальная команда Исландии, которая является нашим прямым конкурентом в битве за второе место.
В четверг, 13 ноября, скандинавы обыграли на выезде Азербайджан со счетом 2:0 и сравнялись по очкам с подопечными Реброва. Однако исландцы имеют гораздо лучшую разницу голов.
Турнирное положение в группе D:
|
МЕСТО
|
СТРАНА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Франция
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13 – 3
|
13
|
2.
|
Исландия
|
5
|
2
|
1
|
2
|
13 – 9
|
7
|
3.
|
Украина
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8 – 11
|
7
|
4.
|
Азербайджан
|
5
|
0
|
1
|
4
|
2 – 13
|
1
Именно она является главным показателем при равном количестве баллов в отборе на ЧМ-2026. У нашей команды разница отрицательная (-3), тогда как у скандинавов – положительная (+4).
Когда следующий матч сборной Украины?
Решающий матч отбора на ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 16 ноября. Матч будет номинально домашним для сборной Украины, однако из-за военного положения наша команда не сможет сыграть на своей территории.
Поэтому местом проведения этой встречи УАФ выбрала Варшаву (Польша). Игра состоится на стадионе Войска Польского, который является домашним для Легии. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.
Что дальше для сборной Украины?
- Второе место в группе даст путевку в плей-офф, где продолжится борьба за выход на Мундиаль. В то же время третье место досрочно вылетит из квалификации ЧМ-2026.
- В матче против Исландии украинцев устроит только победа. В свою очередь скандинавам достаточно будет сыграть вничью, чтобы выбить команду Реброва из отбора.
- В случае прохода в стыковые матчи Украину в марте 2026-го будут ждать еще две встречи. Лишь две победы в них будут гарантировать наши команде выход на Мундиаль.
- Финальная часть чемпионата мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.