Решающий бой: когда следующий матч сборной Украины и кто соперник

Сборная Украины сыграла пятый матч в квалификации на чемпионат мира-2026. Подопечным Сергея Реброва осталось сыграть только одну встречу на групповой стадии.

"Сине-желтые" не смогли оказать достойное сопротивление Франции, проиграв со счетом 0:4. Поэтому теперь у нашей команды остался последний шанс зацепиться за стыковые матчи, сообщает 24 Канал.

Кто соперник сборной Украины?

Наша судьба решится в последней игре квартета. Соперником сборной Украины станет национальная команда Исландии, которая является нашим прямым конкурентом в битве за второе место.

В четверг, 13 ноября, скандинавы обыграли на выезде Азербайджан со счетом 2:0 и сравнялись по очкам с подопечными Реброва. Однако исландцы имеют гораздо лучшую разницу голов.

Турнирное положение в группе D:

МЕСТО СТРАНА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Франция 5 4 1 0 13 – 3 13 2. Исландия 5 2 1 2 13 – 9 7 3. Украина 5 2 1 2 8 – 11 7 4. Азербайджан 5 0 1 4 2 – 13 1

Именно она является главным показателем при равном количестве баллов в отборе на ЧМ-2026. У нашей команды разница отрицательная (-3), тогда как у скандинавов – положительная (+4).

Когда следующий матч сборной Украины?

Решающий матч отбора на ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 16 ноября. Матч будет номинально домашним для сборной Украины, однако из-за военного положения наша команда не сможет сыграть на своей территории.

Поэтому местом проведения этой встречи УАФ выбрала Варшаву (Польша). Игра состоится на стадионе Войска Польского, который является домашним для Легии. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Что дальше для сборной Украины?