Вирішальний бій: коли наступний матч збірної України та хто суперник

Збірна України відіграла п'ятий матч у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Підопічним Сергія Реброва залишилось зіграти лише одну зустріч на груповій стадії.

"Синьо-жовті" не змогли дати гідний опір Франції, програвши з рахунком 0:4. Тож тепер у нашої команди залишився останній шанс зачепитися за стикові матчі, повідомляє 24 Канал.

До теми Турнірна таблиця та результати України у відборі на ЧС-2026

Хто суперник збірної України?

Наша доля вирішиться в останній грі квартету. Суперником збірної України стане національна команда Ісландії, яка є нашим прямим конкурентом в битві за друге місце.

У четвер, 13 листопада, скандинави обіграли на виїзді Азербайджан з рахунком 2:0 та зрівнялись по очках із підопічними Реброва. Проте ісландці мають набагато кращу різницю голів.

Турнірне положення в групі D:

МІСЦЕ КРАЇНА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Франція 5 4 1 0 13 – 3 13 2. Ісландія 5 2 1 2 13 – 9 7 3. Україна 5 2 1 2 8 – 11 7 4. Азербайджан 5 0 1 4 2 – 13 1

Саме вона є головним показником за рівної кількості балів у відборі на ЧС-2026. У нашої команди різниця від'ємна (-3), тоді як у скандинавів – позитивна (+4).

Коли наступний матч збірної України?

Вирішальний матч відбору на ЧС-2026 пройде у неділю, 16 листопада. Матч буде номінально домашнім для збірної України, проте через воєнний стан наша команда не зможе зіграти на своїй території.

Тому місцем проведення цієї зустрічі УАФ обрала Варшаву (Польща). Гра відбудеться на стадіоні Войска Польського, який є домашнім для Легії. Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Що далі для збірної України?