Кто будет тренером сборной Украины: Шевченко сделал важное заявление

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва сыграет в плей-офф за попадание на Мундиаль.

Из-за неудач Украины на Евро-2024 и в последней Лиге наций среди болельщиков начались дискуссии о возможной смене тренера сборной. Президент УАФ Андрей Шевченко высказался на эту тему, сообщает ютуб-канал УАФ,

Уйдет ли Ребров из сборной?

Из-за неуверенных результатов команды в группе квалификации на ЧМ-2026 специалисты ждали возможной смены тренера уже перед матчами плей-офф. Но председатель УАФ заверил, что пока организация не рассматривает вариант замены Реброва.

Мы не рассматриваем замену Сергея Станиславовича сейчас. Поэтому он спокойно может работать, мы не планируем менять тренера. Контракт действует до окончания чемпионата мира,

– высказался Шевченко.

Как сборная Украины играла при Реброве?

Напомним, что Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством команда провела 32 матча, одержав 15 побед. Украина смогла квалифицироваться на Евро-2024, но там заняла последнее место в группе.

Позже "сине-желтые" не впечатлили в Лиге наций, где стали вторыми в дивизионе В с Чехией, Грузией и Албанией. Подняться в элитный дивизион помешало разгромное поражение от Бельгии в плей-офф.

