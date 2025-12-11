Не в Польше: сборная Украины определилась с местом проведения матчей плей-офф отбора на ЧМ-2026
- Сборная Украины проведет матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026 в Испании...
- Украине нужно победить Швецию, а также Польшу или Албанию, чтобы попасть на Мундиаль.
Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026. Решающие два матча команда Сергея Реброва проведет в марте следующего года.
"Сине-желтые" попали в плей-офф отбора, где должны выиграть два матча для выхода на Мундиаль. Сборная Украины определилась с местом проведения этих игр, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.
По теме Шевченко впервые прокомментировал результат жеребьевки ЧМ-2026
Где будет играть сборная Украины?
Обе встречи будут номинально домашними для нашей команды. Однако из-за военного положения в Украине подопечные Реброва не смогут сыграть на своей территории.
В итоге УАФ остановила свой выбор на Испании. Матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 пройдут в городе Валенсия на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия", который принадлежит клубу Леванте.
Арена может вместить около 26,5 тысяч зрителей. Именно там Украина примет сборную Швеции в полуфинале стыковых матчей 26 марта. Там же наша команда и сыграет свой следующий матч.
В случае победы над шведами 31 марта Украина сыграет против Польши или Албании в битве за путевку на ЧМ-2026. Вероятно, что в случае поражения в полуфинале "сине-желтые" также сыграют в Валенсии 31-го числа.
Но тогда это уже будет спарринг против неудачника матча Польша – Албания. Обычно Украина принимала соперников на территории Польши, но из-за возможной встречи с нашими соседями УАФ решила сменить страну проведения игры.
Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?
- Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф. Украине нужно будет победить Швецию, а также Польшу или Албанию. Согласно статистическому порталу Football Meets Data, сборная Украины имеет 42% шансов на попадание на ЧМ.
- Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Там наша команда попадет в группу к Нидерландам, Японии и Тунису.